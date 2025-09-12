Axie Infinity (AXS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Axie Infinity kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AXS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Axie Infinity kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Axie Infinity kainos prognozė
$2.579
$2.579$2.579
+3.36%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:41:47(UTC+8)

Axie Infinity Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Axie Infinity galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.579 prekybos kainą 2025 m.

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Axie Infinity galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.7079 prekybos kainą 2026 m.

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AXS ateities kaina yra $ 2.8433 su 10.25% augimo norma.

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AXS ateities kaina yra $ 2.9855 su 15.76% augimo norma.

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AXS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.1347, o augimo norma – 21.55%.

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AXS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.2915, o augimo norma – 27.63%.

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Axie Infinity kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5.3615 prekybos kainą.

Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Axie Infinity kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 8.7334 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.579
    0.00%
  • 2026
    $ 2.7079
    5.00%
  • 2027
    $ 2.8433
    10.25%
  • 2028
    $ 2.9855
    15.76%
  • 2029
    $ 3.1347
    21.55%
  • 2030
    $ 3.2915
    27.63%
  • 2031
    $ 3.4561
    34.01%
  • 2032
    $ 3.6289
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.8103
    47.75%
  • 2034
    $ 4.0008
    55.13%
  • 2035
    $ 4.2009
    62.89%
  • 2036
    $ 4.4109
    71.03%
  • 2037
    $ 4.6315
    79.59%
  • 2038
    $ 4.8630
    88.56%
  • 2039
    $ 5.1062
    97.99%
  • 2040
    $ 5.3615
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Axie Infinity kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.579
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.5793
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.5814
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.5895
    0.41%
Axie Infinity (AXS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AXS kaina yra $2.579. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Axie Infinity (AXS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AXS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.5793. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Axie Infinity (AXS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AXS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.5814. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Axie Infinity (AXS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AXS kaina yra $2.5895. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Axie Infinity kainų statistika

$ 2.579
$ 2.579$ 2.579

+3.36%

$ 430.13M
$ 430.13M$ 430.13M

166.78M
166.78M 166.78M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--

Naujausia AXS kaina yra $ 2.579. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.36%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.04M.
Be to, AXS turi 166.78M apyvartą ir $ 430.13M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Axie Infinity (AXS)

Bandote įsigyti AXS? Dabar galite AXS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Axie Infinity ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AXS dabar

Axie Infinity istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Axie Infinity, dabartinė Axie Infinity kaina yra 2.579USD. Apyvartinė Axie Infinity (AXS) pasiūla yra 0.00 AXS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $430.13M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.057000
    $ 2.626
    $ 2.486
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.195000
    $ 2.626
    $ 2.341
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.022999
    $ 2.799
    $ 2.157
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Axie Infinity kaina pasikeitė $0.057000, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Axie Infinity buvo prekiaujama aukščiausia $2.626 ir žemiausia $2.341. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo AXS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Axie Infinity įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.022999 vertę. Tai rodo, kad AXS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Axie Infinity kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AXS kainų istoriją

Kaip veikia Axie Infinity (AXS) kainų prognozės modulis?

Axie Infinity Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AXS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Axie Infinity ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AXS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Axie Infinity kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AXS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AXS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Axie Infinity potencialą.

Kodėl AXS kainų prognozė yra svarbi?

AXS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AXS dabar?
Pagal jūsų prognozes, AXS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AXS kainų prognozė?
Remiantis Axie Infinity (AXS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AXS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AXS 2026 m.?
1 vieneto Axie Infinity (AXS) kaina šiandien yra $2.579. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AXS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AXS kaina 2027 m.?
Axie Infinity (AXS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AXS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AXS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Axie Infinity (AXS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AXS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Axie Infinity (AXS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AXS 2030 m.?
1 vieneto Axie Infinity (AXS) kaina šiandien yra $2.579. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AXS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AXS kainų prognozė 2040 metams?
Axie Infinity (AXS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AXS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:41:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.