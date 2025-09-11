ARMY (ARMY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0203. Per pastarąsias 24 valandas ARMY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01944 iki aukščiausios $ 0.0232 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARMY kaina yra $ 0.190044627604313, o žemiausia – $ 0.011288957080566169.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARMY per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ARMY (ARMY) rinkos informacija
Dabartinė ARMY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.46K. ARMY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 589000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.96M
ARMY (ARMY) kainos istorija USD
Stebėkite ARMY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003
+1.50%
30 dienų
$ -0.0075
-26.98%
60 dienų
$ -0.0105
-34.10%
90 dienų
$ -0.0013
-6.02%
ARMY kainos pokytis šiandien
Šiandien ARMY užfiksuotas $ +0.0003 (+1.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ARMY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0075 (-26.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ARMY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARMY rodiklis pasikeitė $ -0.0105 (-34.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ARMY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0013 (-6.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
ARMY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ARMY (ARMY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ARMY (ARMY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ARMY prognozes.
Supratimas apie ARMY (ARMY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARMYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
