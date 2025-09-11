Apu Apustaja (APU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001687. Per pastarąsias 24 valandas APU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001634 iki aukščiausios $ 0.0001717 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APU kaina yra $ 0.001467208055895663, o žemiausia – $ 0.00000001170769029.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APU per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Apu Apustaja (APU) rinkos informacija
$ 57.00M
$ 24.47K
$ 70.97M
337.89B
420,690,000,000
337,892,107,625.5295
Dabartinė Apu Apustaja rinkos kapitalizacija yra $ 57.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.47K. APU apyvartoje yra 337.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 337892107625.5295. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.97M
Apu Apustaja (APU) kainos istorija USD
Stebėkite Apu Apustaja kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000797
-0.47%
30 dienų
$ -0.0000902
-34.84%
60 dienų
$ -0.000033
-16.37%
90 dienų
$ -0.0000121
-6.70%
Apu Apustaja kainos pokytis šiandien
Šiandien APU užfiksuotas $ -0.000000797 (-0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Apu Apustaja 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000902 (-34.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Apu Apustaja 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APU rodiklis pasikeitė $ -0.000033 (-16.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Apu Apustaja 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000121 (-6.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Apu Apustaja (APU) pokyčius?
APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.
Apu Apustaja galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Apu Apustaja investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti APUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Apu Apustaja mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Apu Apustaja, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Apu Apustaja kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Apu Apustaja (APU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Apu Apustaja (APU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Apu Apustaja prognozes.
Supratimas apie Apu Apustaja (APU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Apu Apustaja (APU)
Ieškote, kaip nusipirkti Apu Apustaja? Viskas paprasta ir patogu! Apu Apustaja lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.