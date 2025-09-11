Daugiau apie APU

Apu Apustaja kaina(APU)

$0.0001687
-0.47%1D
USD
Apu Apustaja (APU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:42(UTC+8)

Apu Apustaja (APU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.06%

-0.47%

-1.81%

-1.81%

Apu Apustaja (APU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001687. Per pastarąsias 24 valandas APU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001634 iki aukščiausios $ 0.0001717 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APU kaina yra $ 0.001467208055895663, o žemiausia – $ 0.00000001170769029.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APU per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Apu Apustaja (APU) rinkos informacija

No.548

80.31%

ETH

Dabartinė Apu Apustaja rinkos kapitalizacija yra $ 57.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.47K. APU apyvartoje yra 337.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 337892107625.5295. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.97M

Apu Apustaja (APU) kainos istorija USD

Stebėkite Apu Apustaja kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000797-0.47%
30 dienų$ -0.0000902-34.84%
60 dienų$ -0.000033-16.37%
90 dienų$ -0.0000121-6.70%
Apu Apustaja kainos pokytis šiandien

Šiandien APU užfiksuotas $ -0.000000797 (-0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Apu Apustaja 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000902 (-34.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Apu Apustaja 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APU rodiklis pasikeitė $ -0.000033 (-16.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Apu Apustaja 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000121 (-6.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Apu Apustaja (APU) pokyčius?

Peržiūrėkite Apu Apustaja kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Apu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Apu Apustaja investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti APUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Apu Apustaja mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Apu Apustaja, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Apu Apustaja kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Apu Apustaja (APU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Apu Apustaja (APU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Apu Apustaja prognozes.

Peržiūrėkite Apu Apustaja kainos prognozę dabar!

Apu Apustaja (APU) Tokenomika

Supratimas apie Apu Apustaja (APU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Apu Apustaja (APU)

Ieškote, kaip nusipirkti Apu Apustaja? Viskas paprasta ir patogu! Apu Apustaja lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

APU į vietos valiutas

Apu Apustaja išteklius

Išsamesnei Apu Apustaja analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Apu Apustaja

Kiek Apu Apustaja(APU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė APU kaina USD valiuta yra 0.0001687USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė APU į USD kaina?
Dabartinė APU kaina USD valiuta yra $ 0.0001687. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Apu Apustaja rinkos kapitalizacija?
APU rinkos kapitalizacija yra $ 57.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra APU apyvartoje?
APU apyvartoje yra 337.89BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) APU kaina?
APU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001467208055895663USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) APU kaina?
APU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000001170769029USD.
Kokia yra APU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis APU yra $ 24.47KUSD.
Ar APU kaina šiais metais kils?
APU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite APU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:51:42(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

$0.0001687
$0.0001687
