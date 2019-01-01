Apu Apustaja (APU) Tokenomika

Apu Apustaja (APU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieApu Apustaja (APU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Apu Apustaja (APU) Informacija

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Oficiali svetainė:
https://apu.io/
Baltoji knyga:
https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq

Apu Apustaja (APU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Apu Apustaja (APU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 64.06M
$ 64.06M
$ 64.06M$ 64.06M
Bendra pasiūla:
$ 337.89B
$ 337.89B$ 337.89B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 337.89B
$ 337.89B
$ 337.89B$ 337.89B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 64.06M
$ 79.76M
$ 79.76M$ 79.76M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00148
$ 0.00148
$ 0.00148$ 0.00148
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000001170769029
$ 0.00000001170769029$ 0.00000001170769029
Dabartinė kaina:
$ 0.0001896
$ 0.0001896$ 0.0001896

Apu Apustaja (APU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Apu Apustaja (APU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų APU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek APU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate APU tokenomiką, galite peržiūrėti APU tokeno kainą realiuoju laiku!

Apu Apustaja (APU) Kainų istorija

APU kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

APU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda APU? Mūsų APU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.