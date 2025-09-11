ANyONe Protocol (ANYONE) realiojo laiko kaina yra $ 0.5399. Per pastarąsias 24 valandas ANYONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5198 iki aukščiausios $ 0.5779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANYONE kaina yra $ 2.2902790570354257, o žemiausia – $ 0.22281469458291092.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANYONE per pastarąją valandą pasikeitė -1.84%, per 24 valandas – -4.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ANyONe Protocol (ANYONE) rinkos informacija
Dabartinė ANyONe Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 52.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 302.80K. ANYONE apyvartoje yra 97.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.99M
ANyONe Protocol (ANYONE) kainos istorija USD
Stebėkite ANyONe Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.026795
-4.73%
30 dienų
$ -0.0996
-15.58%
60 dienų
$ -0.0099
-1.81%
90 dienų
$ +0.1871
+53.03%
ANyONe Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien ANYONE užfiksuotas $ -0.026795 (-4.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ANyONe Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0996 (-15.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ANyONe Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANYONE rodiklis pasikeitė $ -0.0099 (-1.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ANyONe Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1871 (+53.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ANyONe Protocol (ANYONE) pokyčius?
Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards.
Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.
ANyONe Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ANyONe Protocol (ANYONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ANyONe Protocol (ANYONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ANyONe Protocol prognozes.
Supratimas apie ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANYONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
