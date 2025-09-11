Daugiau apie ANYONE

ANYONE Kainos informacija

ANYONE Baltoji knyga

ANYONE Oficiali svetainė

ANYONE Tokenomika

ANYONE Kainų prognozė

ANYONE Istorija

ANYONE pirkimo vadovas

ANYONEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ANYONE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ANyONe Protocol logotipas

ANyONe Protocol kaina(ANYONE)

1 ANYONE į USD – tiesioginė kaina:

$0.5397
$0.5397$0.5397
-4.73%1D
USD
ANyONe Protocol (ANYONE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:25(UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5198
$ 0.5198$ 0.5198
24 val. žemiausia
$ 0.5779
$ 0.5779$ 0.5779
24 val. aukščiausia

$ 0.5198
$ 0.5198$ 0.5198

$ 0.5779
$ 0.5779$ 0.5779

$ 2.2902790570354257
$ 2.2902790570354257$ 2.2902790570354257

$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092

-1.84%

-4.73%

-8.87%

-8.87%

ANyONe Protocol (ANYONE) realiojo laiko kaina yra $ 0.5399. Per pastarąsias 24 valandas ANYONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5198 iki aukščiausios $ 0.5779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANYONE kaina yra $ 2.2902790570354257, o žemiausia – $ 0.22281469458291092.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANYONE per pastarąją valandą pasikeitė -1.84%, per 24 valandas – -4.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ANyONe Protocol (ANYONE) rinkos informacija

No.574

$ 52.64M
$ 52.64M$ 52.64M

$ 302.80K
$ 302.80K$ 302.80K

$ 53.99M
$ 53.99M$ 53.99M

97.50M
97.50M 97.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97.49%

ETH

Dabartinė ANyONe Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 52.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 302.80K. ANYONE apyvartoje yra 97.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.99M

ANyONe Protocol (ANYONE) kainos istorija USD

Stebėkite ANyONe Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.026795-4.73%
30 dienų$ -0.0996-15.58%
60 dienų$ -0.0099-1.81%
90 dienų$ +0.1871+53.03%
ANyONe Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ANYONE užfiksuotas $ -0.026795 (-4.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ANyONe Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0996 (-15.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ANyONe Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ANYONE rodiklis pasikeitė $ -0.0099 (-1.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ANyONe Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1871 (+53.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ANyONe Protocol (ANYONE) pokyčius?

Peržiūrėkite ANyONe Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ANyONe Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ANYONEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ANyONe Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ANyONe Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ANyONe Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ANyONe Protocol (ANYONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ANyONe Protocol (ANYONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ANyONe Protocol prognozes.

Peržiūrėkite ANyONe Protocol kainos prognozę dabar!

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomika

Supratimas apie ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANYONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ANyONe Protocol (ANYONE)

Ieškote, kaip nusipirkti ANyONe Protocol? Viskas paprasta ir patogu! ANyONe Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ANYONE į vietos valiutas

1 ANyONe Protocol(ANYONE) į VND
14,207.4685
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į AUD
A$0.815249
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į GBP
0.394127
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į EUR
0.458915
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į USD
$0.5399
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į MYR
RM2.278378
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į TRY
22.287072
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į JPY
¥79.3653
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į ARS
ARS$769.08755
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į RUB
45.616151
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į INR
47.597584
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į IDR
Rp8,850.818256
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į KRW
749.856312
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į PHP
30.855285
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į EGP
￡E.25.996185
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į BRL
R$2.91546
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į CAD
C$0.745062
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į BDT
65.75982
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į NGN
814.325771
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į COP
$2,117.250244
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į ZAR
R.9.442851
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į UAH
22.287072
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į VES
Bs84.2244
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į CLP
$518.8439
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į PKR
Rs153.336999
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į KZT
291.049292
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į THB
฿17.158022
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į TWD
NT$16.385965
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į AED
د.إ1.981433
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į CHF
Fr0.426521
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į HKD
HK$4.200422
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į AMD
֏206.301189
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į MAD
.د.م4.875297
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į MXN
$10.04214
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į SAR
ريال2.024625
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į PLN
1.965236
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į RON
лв2.343166
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į SEK
kr5.048065
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į BGN
лв0.901633
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į HUF
Ft181.476587
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į CZK
11.262314
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į KWD
د.ك0.1646695
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į ILS
1.792468
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į AOA
Kz493.959909
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į BHD
.د.ب0.2035423
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į BMD
$0.5399
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į DKK
kr3.444562
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į HNL
L14.150779
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į MUR
24.56545
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į NAD
$9.491442
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į NOK
kr5.361207
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į NZD
$0.907032
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į PAB
B/.0.5399
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į PGK
K2.289176
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į QAR
ر.ق1.965236
1 ANyONe Protocol(ANYONE) į RSD
дин.54.070985

ANyONe Protocol išteklius

Išsamesnei ANyONe Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ANyONe Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ANyONe Protocol

Kiek ANyONe Protocol(ANYONE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANYONE kaina USD valiuta yra 0.5399USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANYONE į USD kaina?
Dabartinė ANYONE kaina USD valiuta yra $ 0.5399. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ANyONe Protocol rinkos kapitalizacija?
ANYONE rinkos kapitalizacija yra $ 52.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANYONE apyvartoje?
ANYONE apyvartoje yra 97.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANYONE kaina?
ANYONE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.2902790570354257USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANYONE kaina?
ANYONE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.22281469458291092USD.
Kokia yra ANYONE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANYONE yra $ 302.80KUSD.
Ar ANYONE kaina šiais metais kils?
ANYONE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANYONE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:25(UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ANYONE-į-USD skaičiuoklė

Suma

ANYONE
ANYONE
USD
USD

1 ANYONE = 0.5399 USD

Prekiauti ANYONE

ANYONEUSDT
$0.5397
$0.5397$0.5397
-4.74%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis