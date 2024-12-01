ANYONE

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

VardasANYONE

ReitingasNo.643

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.82%

Cirkuliuojantis kiekis97,499,965.5404165

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla100,000,000

Cirkuliacijos norma0.9749%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas2.2902790570354257,2024-12-01

Mažiausia kaina0.22281469458291092,2025-04-07

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

