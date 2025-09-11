ALI (ALI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0069. Per pastarąsias 24 valandas ALI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00677 iki aukščiausios $ 0.00716 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALI kaina yra $ 0.19778989546371206, o žemiausia – $ 0.003542584957855994.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALI per pastarąją valandą pasikeitė -1.99%, per 24 valandas – +0.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ALI (ALI) rinkos informacija
No.510
$ 62.91M
$ 62.91M$ 62.91M
$ 4.08K
$ 4.08K$ 4.08K
$ 68.11M
$ 68.11M$ 68.11M
9.12B
9.12B 9.12B
9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426 9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426
9,870,903,732.81426 9,870,903,732.81426
92.37%
ETH
Dabartinė ALI rinkos kapitalizacija yra $ 62.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.08K. ALI apyvartoje yra 9.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 9870903732.81426. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 68.11M
ALI (ALI) kainos istorija USD
Stebėkite ALI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000595
+0.87%
30 dienų
$ -0.00001
-0.15%
60 dienų
$ +0.00174
+33.72%
90 dienų
$ +0.00143
+26.14%
ALI kainos pokytis šiandien
Šiandien ALI užfiksuotas $ +0.0000595 (+0.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ALI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001 (-0.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ALI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALI rodiklis pasikeitė $ +0.00174 (+33.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ALI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00143 (+26.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ALI (ALI) pokyčius?
The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.
ALI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ALI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ALIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ALI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ALI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ALI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ALI (ALI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ALI (ALI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ALI prognozes.
Supratimas apie ALI (ALI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ALI (ALI)
Ieškote, kaip nusipirkti ALI? Viskas paprasta ir patogu! ALI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.