The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

ReitingasNo.571

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.02%

Cirkuliuojantis kiekis9,118,091,184.669674

Maksimali pasiūla9,870,903,732.81426

Bendra pasiūla9,870,903,732.81426

Cirkuliacijos norma0.9237%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.19778989546371206,2022-04-02

Mažiausia kaina0.003542584957855994,2025-06-22

Vieša blokų grandinėETH

