Algorand (ALGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.2412. Per pastarąsias 24 valandas ALGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2338 iki aukščiausios $ 0.2429 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALGO kaina yra $ 3.28017860614, o žemiausia – $ 0.08761089660746404.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Algorand (ALGO) rinkos informacija
No.51
$ 2.11B
$ 2.11B
$ 2.02M
$ 2.02M
$ 2.41B
$ 2.41B
8.77B
8.77B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
87.66%
0.05%
2019-06-17 00:00:00
$ 0.05
$ 0.05
ALGO
Dabartinė Algorand rinkos kapitalizacija yra $ 2.11B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.02M. ALGO apyvartoje yra 8.77B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.41B
Algorand (ALGO) kainos istorija USD
Stebėkite Algorand kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002696
+1.13%
30 dienų
$ -0.0151
-5.90%
60 dienų
$ +0.0199
+8.99%
90 dienų
$ +0.0643
+36.34%
Algorand kainos pokytis šiandien
Šiandien ALGO užfiksuotas $ +0.002696 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Algorand 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0151 (-5.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Algorand 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALGO rodiklis pasikeitė $ +0.0199 (+8.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Algorand 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0643 (+36.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Algorand (ALGO) pokyčius?
Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.
Algorand galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Algorand investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ALGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Algorand mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Algorand, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Algorand kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Algorand (ALGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Algorand (ALGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Algorand prognozes.
Supratimas apie Algorand (ALGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Algorand (ALGO)
Ieškote, kaip nusipirkti Algorand? Viskas paprasta ir patogu! Algorand lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.