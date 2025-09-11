Daugiau apie ALGO

ALGO Kainos informacija

ALGO Baltoji knyga

ALGO Oficiali svetainė

ALGO Tokenomika

ALGO Kainų prognozė

ALGO Istorija

ALGO pirkimo vadovas

ALGOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ALGO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Algorand logotipas

Algorand kaina(ALGO)

1 ALGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.2413
$0.2413$0.2413
+1.13%1D
USD
Algorand (ALGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:16:41(UTC+8)

Algorand (ALGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2338
$ 0.2338$ 0.2338
24 val. žemiausia
$ 0.2429
$ 0.2429$ 0.2429
24 val. aukščiausia

$ 0.2338
$ 0.2338$ 0.2338

$ 0.2429
$ 0.2429$ 0.2429

$ 3.28017860614
$ 3.28017860614$ 3.28017860614

$ 0.08761089660746404
$ 0.08761089660746404$ 0.08761089660746404

+0.04%

+1.13%

+4.05%

+4.05%

Algorand (ALGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.2412. Per pastarąsias 24 valandas ALGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2338 iki aukščiausios $ 0.2429 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALGO kaina yra $ 3.28017860614, o žemiausia – $ 0.08761089660746404.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Algorand (ALGO) rinkos informacija

No.51

$ 2.11B
$ 2.11B$ 2.11B

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

$ 2.41B
$ 2.41B$ 2.41B

8.77B
8.77B 8.77B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

87.66%

0.05%

2019-06-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

ALGO

Dabartinė Algorand rinkos kapitalizacija yra $ 2.11B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.02M. ALGO apyvartoje yra 8.77B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.41B

Algorand (ALGO) kainos istorija USD

Stebėkite Algorand kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002696+1.13%
30 dienų$ -0.0151-5.90%
60 dienų$ +0.0199+8.99%
90 dienų$ +0.0643+36.34%
Algorand kainos pokytis šiandien

Šiandien ALGO užfiksuotas $ +0.002696 (+1.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Algorand 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0151 (-5.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Algorand 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALGO rodiklis pasikeitė $ +0.0199 (+8.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Algorand 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0643 (+36.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Algorand (ALGO) pokyčius?

Peržiūrėkite Algorand kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Algorand galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Algorand investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Algorand mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Algorand, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Algorand kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Algorand (ALGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Algorand (ALGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Algorand prognozes.

Peržiūrėkite Algorand kainos prognozę dabar!

Algorand (ALGO) Tokenomika

Supratimas apie Algorand (ALGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Algorand (ALGO)

Ieškote, kaip nusipirkti Algorand? Viskas paprasta ir patogu! Algorand lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALGO į vietos valiutas

1 Algorand(ALGO) į VND
6,347.178
1 Algorand(ALGO) į AUD
A$0.364212
1 Algorand(ALGO) į GBP
0.176076
1 Algorand(ALGO) į EUR
0.20502
1 Algorand(ALGO) į USD
$0.2412
1 Algorand(ALGO) į MYR
RM1.015452
1 Algorand(ALGO) į TRY
9.956736
1 Algorand(ALGO) į JPY
¥35.4564
1 Algorand(ALGO) į ARS
ARS$343.5894
1 Algorand(ALGO) į RUB
20.378988
1 Algorand(ALGO) į INR
21.24972
1 Algorand(ALGO) į IDR
Rp3,954.097728
1 Algorand(ALGO) į KRW
334.997856
1 Algorand(ALGO) į PHP
13.777344
1 Algorand(ALGO) į EGP
￡E.11.60172
1 Algorand(ALGO) į BRL
R$1.30248
1 Algorand(ALGO) į CAD
C$0.332856
1 Algorand(ALGO) į BDT
29.37816
1 Algorand(ALGO) į NGN
364.349484
1 Algorand(ALGO) į COP
$945.880272
1 Algorand(ALGO) į ZAR
R.4.218588
1 Algorand(ALGO) į UAH
9.956736
1 Algorand(ALGO) į VES
Bs37.6272
1 Algorand(ALGO) į CLP
$231.7932
1 Algorand(ALGO) į PKR
Rs68.503212
1 Algorand(ALGO) į KZT
130.026096
1 Algorand(ALGO) į THB
฿7.665336
1 Algorand(ALGO) į TWD
NT$7.2963
1 Algorand(ALGO) į AED
د.إ0.885204
1 Algorand(ALGO) į CHF
Fr0.190548
1 Algorand(ALGO) į HKD
HK$1.876536
1 Algorand(ALGO) į AMD
֏92.164932
1 Algorand(ALGO) į MAD
.د.م2.178036
1 Algorand(ALGO) į MXN
$4.483908
1 Algorand(ALGO) į SAR
ريال0.9045
1 Algorand(ALGO) į PLN
0.877968
1 Algorand(ALGO) į RON
лв1.044396
1 Algorand(ALGO) į SEK
kr2.252808
1 Algorand(ALGO) į BGN
лв0.402804
1 Algorand(ALGO) į HUF
Ft81.048024
1 Algorand(ALGO) į CZK
5.02902
1 Algorand(ALGO) į KWD
د.ك0.073566
1 Algorand(ALGO) į ILS
0.800784
1 Algorand(ALGO) į AOA
Kz220.676292
1 Algorand(ALGO) į BHD
.د.ب0.0909324
1 Algorand(ALGO) į BMD
$0.2412
1 Algorand(ALGO) į DKK
kr1.538856
1 Algorand(ALGO) į HNL
L6.321852
1 Algorand(ALGO) į MUR
10.9746
1 Algorand(ALGO) į NAD
$4.240296
1 Algorand(ALGO) į NOK
kr2.395116
1 Algorand(ALGO) į NZD
$0.405216
1 Algorand(ALGO) į PAB
B/.0.2412
1 Algorand(ALGO) į PGK
K1.022688
1 Algorand(ALGO) į QAR
ر.ق0.877968
1 Algorand(ALGO) į RSD
дин.24.15618

Algorand išteklius

Išsamesnei Algorand analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Algorand svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Algorand

Kiek Algorand(ALGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALGO kaina USD valiuta yra 0.2412USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALGO į USD kaina?
Dabartinė ALGO kaina USD valiuta yra $ 0.2412. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Algorand rinkos kapitalizacija?
ALGO rinkos kapitalizacija yra $ 2.11BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALGO apyvartoje?
ALGO apyvartoje yra 8.77BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALGO kaina?
ALGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.28017860614USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALGO kaina?
ALGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.08761089660746404USD.
Kokia yra ALGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALGO yra $ 2.02MUSD.
Ar ALGO kaina šiais metais kils?
ALGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:16:41(UTC+8)

Algorand (ALGO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ALGO-į-USD skaičiuoklė

Suma

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0.2412 USD

Prekiauti ALGO

ALGOUSDC
$0.24157
$0.24157$0.24157
+1.13%
ALGOUSDT
$0.2413
$0.2413$0.2413
+1.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis