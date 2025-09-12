Algorand (ALGO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Algorand kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALGO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Algorand kainos prognozė
$0.2455
$0.2455
+2.71%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:24:40(UTC+8)

Algorand Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Algorand galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2455 prekybos kainą 2025 m.

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Algorand galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.257775 prekybos kainą 2026 m.

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALGO ateities kaina yra $ 0.270663 su 10.25% augimo norma.

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALGO ateities kaina yra $ 0.284196 su 15.76% augimo norma.

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALGO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.298406, o augimo norma – 21.55%.

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALGO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.313327, o augimo norma – 27.63%.

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Algorand kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.510376 prekybos kainą.

Algorand (ALGO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Algorand kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.831350 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2455
    0.00%
  • 2026
    $ 0.257775
    5.00%
  • 2027
    $ 0.270663
    10.25%
  • 2028
    $ 0.284196
    15.76%
  • 2029
    $ 0.298406
    21.55%
  • 2030
    $ 0.313327
    27.63%
  • 2031
    $ 0.328993
    34.01%
  • 2032
    $ 0.345443
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.362715
    47.75%
  • 2034
    $ 0.380851
    55.13%
  • 2035
    $ 0.399893
    62.89%
  • 2036
    $ 0.419888
    71.03%
  • 2037
    $ 0.440882
    79.59%
  • 2038
    $ 0.462926
    88.56%
  • 2039
    $ 0.486073
    97.99%
  • 2040
    $ 0.510376
    107.89%
Trumpalaikės Algorand kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.2455
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.245533
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.245735
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.246508
    0.41%
Algorand (ALGO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ALGO kaina yra $0.2455. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Algorand (ALGO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALGO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.245533. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Algorand (ALGO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALGO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.245735. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Algorand (ALGO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALGO kaina yra $0.246508. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Algorand kainų statistika

$ 0.2455
$ 0.2455

+2.71%

$ 2.15B
$ 2.15B

8.77B
8.77B

$ 2.16M
$ 2.16M

--

Naujausia ALGO kaina yra $ 0.2455. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.71%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.16M.
Be to, ALGO turi 8.77B apyvartą ir $ 2.15B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Algorand (ALGO)

Bandote įsigyti ALGO? Dabar galite ALGO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Algorand ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ALGO dabar

Algorand istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Algorand, dabartinė Algorand kaina yra 0.2456USD. Apyvartinė Algorand (ALGO) pasiūla yra 0.00 ALGO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.15B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.005000
    $ 0.247
    $ 0.2373
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.011300
    $ 0.247
    $ 0.2248
  • 30 dienų
    -0.09%
    $ -0.026900
    $ 0.29
    $ 0.2218
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Algorand kaina pasikeitė $0.005000, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Algorand buvo prekiaujama aukščiausia $0.247 ir žemiausia $0.2248. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ALGO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Algorand įvyko -0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.026900 vertę. Tai rodo, kad ALGO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Algorand kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ALGO kainų istoriją

Kaip veikia Algorand (ALGO) kainų prognozės modulis?

Algorand Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALGO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Algorand ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALGO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Algorand kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALGO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALGO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Algorand potencialą.

Kodėl ALGO kainų prognozė yra svarbi?

ALGO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALGO dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALGO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALGO kainų prognozė?
Remiantis Algorand (ALGO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALGO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALGO 2026 m.?
1 vieneto Algorand (ALGO) kaina šiandien yra $0.2455. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALGO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALGO kaina 2027 m.?
Algorand (ALGO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALGO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALGO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Algorand (ALGO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALGO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Algorand (ALGO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALGO 2030 m.?
1 vieneto Algorand (ALGO) kaina šiandien yra $0.2455. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALGO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALGO kainų prognozė 2040 metams?
Algorand (ALGO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALGO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.