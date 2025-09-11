Daugiau apie AGLD

Adventure Gold logotipas

Adventure Gold kaina(AGLD)

1 AGLD į USD – tiesioginė kaina:

$0.6846
$0.6846$0.6846
+0.35%1D
USD
Adventure Gold (AGLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:34(UTC+8)

Adventure Gold (AGLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6706
$ 0.6706$ 0.6706
24 val. žemiausia
$ 0.6897
$ 0.6897$ 0.6897
24 val. aukščiausia

$ 0.6706
$ 0.6706$ 0.6706

$ 0.6897
$ 0.6897$ 0.6897

$ 7.62791577
$ 7.62791577$ 7.62791577

$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023

-0.30%

+0.35%

+3.28%

+3.28%

Adventure Gold (AGLD) realiojo laiko kaina yra $ 0.6845. Per pastarąsias 24 valandas AGLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6706 iki aukščiausios $ 0.6897 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGLD kaina yra $ 7.62791577, o žemiausia – $ 0.20848210063010023.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Adventure Gold (AGLD) rinkos informacija

No.417

$ 52.92M
$ 52.92M$ 52.92M

$ 414.37K
$ 414.37K$ 414.37K

$ 65.71M
$ 65.71M$ 65.71M

77.31M
77.31M 77.31M

96,000,000
96,000,000 96,000,000

92,810,001
92,810,001 92,810,001

80.53%

ETH

Dabartinė Adventure Gold rinkos kapitalizacija yra $ 52.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 414.37K. AGLD apyvartoje yra 77.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 92810001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.71M

Adventure Gold (AGLD) kainos istorija USD

Stebėkite Adventure Gold kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002388+0.35%
30 dienų$ -0.0284-3.99%
60 dienų$ -0.1206-14.98%
90 dienų$ -0.0392-5.42%
Adventure Gold kainos pokytis šiandien

Šiandien AGLD užfiksuotas $ +0.002388 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Adventure Gold 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0284 (-3.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Adventure Gold 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGLD rodiklis pasikeitė $ -0.1206 (-14.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Adventure Gold 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0392 (-5.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Adventure Gold (AGLD) pokyčius?

Peržiūrėkite Adventure Gold kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Adventure Gold galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Adventure Gold investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AGLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Adventure Gold mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Adventure Gold, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Adventure Gold kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Adventure Gold (AGLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Adventure Gold (AGLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Adventure Gold prognozes.

Peržiūrėkite Adventure Gold kainos prognozę dabar!

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika

Supratimas apie Adventure Gold (AGLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Adventure Gold (AGLD)

Ieškote, kaip nusipirkti Adventure Gold? Viskas paprasta ir patogu! Adventure Gold lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AGLD į vietos valiutas

1 Adventure Gold(AGLD) į VND
18,012.6175
1 Adventure Gold(AGLD) į AUD
A$1.033595
1 Adventure Gold(AGLD) į GBP
0.499685
1 Adventure Gold(AGLD) į EUR
0.581825
1 Adventure Gold(AGLD) į USD
$0.6845
1 Adventure Gold(AGLD) į MYR
RM2.88859
1 Adventure Gold(AGLD) į TRY
28.249315
1 Adventure Gold(AGLD) į JPY
¥100.6215
1 Adventure Gold(AGLD) į ARS
ARS$975.07025
1 Adventure Gold(AGLD) į RUB
57.84025
1 Adventure Gold(AGLD) į INR
60.393435
1 Adventure Gold(AGLD) į IDR
Rp11,221.30968
1 Adventure Gold(AGLD) į KRW
952.01629
1 Adventure Gold(AGLD) į PHP
39.16709
1 Adventure Gold(AGLD) į EGP
￡E.32.96552
1 Adventure Gold(AGLD) į BRL
R$3.6963
1 Adventure Gold(AGLD) į CAD
C$0.94461
1 Adventure Gold(AGLD) į BDT
83.3721
1 Adventure Gold(AGLD) į NGN
1,032.424505
1 Adventure Gold(AGLD) į COP
$2,684.30782
1 Adventure Gold(AGLD) į ZAR
R.11.97875
1 Adventure Gold(AGLD) į UAH
28.25616
1 Adventure Gold(AGLD) į VES
Bs106.782
1 Adventure Gold(AGLD) į CLP
$657.8045
1 Adventure Gold(AGLD) į PKR
Rs194.404845
1 Adventure Gold(AGLD) į KZT
369.00026
1 Adventure Gold(AGLD) į THB
฿21.746565
1 Adventure Gold(AGLD) į TWD
NT$20.774575
1 Adventure Gold(AGLD) į AED
د.إ2.512115
1 Adventure Gold(AGLD) į CHF
Fr0.540755
1 Adventure Gold(AGLD) į HKD
HK$5.32541
1 Adventure Gold(AGLD) į AMD
֏261.554295
1 Adventure Gold(AGLD) į MAD
.د.م6.181035
1 Adventure Gold(AGLD) į MXN
$12.7317
1 Adventure Gold(AGLD) į SAR
ريال2.566875
1 Adventure Gold(AGLD) į PLN
2.49158
1 Adventure Gold(AGLD) į RON
лв2.963885
1 Adventure Gold(AGLD) į SEK
kr6.400075
1 Adventure Gold(AGLD) į BGN
лв1.143115
1 Adventure Gold(AGLD) į HUF
Ft230.080985
1 Adventure Gold(AGLD) į CZK
14.27867
1 Adventure Gold(AGLD) į KWD
د.ك0.2087725
1 Adventure Gold(AGLD) į ILS
2.279385
1 Adventure Gold(AGLD) į AOA
Kz623.969665
1 Adventure Gold(AGLD) į BHD
.د.ب0.2580565
1 Adventure Gold(AGLD) į BMD
$0.6845
1 Adventure Gold(AGLD) į DKK
kr4.36711
1 Adventure Gold(AGLD) į HNL
L17.940745
1 Adventure Gold(AGLD) į MUR
31.18582
1 Adventure Gold(AGLD) į NAD
$12.03351
1 Adventure Gold(AGLD) į NOK
kr6.797085
1 Adventure Gold(AGLD) į NZD
$1.14996
1 Adventure Gold(AGLD) į PAB
B/.0.6845
1 Adventure Gold(AGLD) į PGK
K2.90228
1 Adventure Gold(AGLD) į QAR
ر.ق2.49158
1 Adventure Gold(AGLD) į RSD
дин.68.55952

Adventure Gold išteklius

Išsamesnei Adventure Gold analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Adventure Gold svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Adventure Gold

Kiek Adventure Gold(AGLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGLD kaina USD valiuta yra 0.6845USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGLD į USD kaina?
Dabartinė AGLD kaina USD valiuta yra $ 0.6845. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Adventure Gold rinkos kapitalizacija?
AGLD rinkos kapitalizacija yra $ 52.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGLD apyvartoje?
AGLD apyvartoje yra 77.31MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGLD kaina?
AGLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.62791577USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGLD kaina?
AGLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.20848210063010023USD.
Kokia yra AGLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGLD yra $ 414.37KUSD.
Ar AGLD kaina šiais metais kils?
AGLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:34(UTC+8)

