Adventure Gold (AGLD) realiojo laiko kaina yra $ 0.6845. Per pastarąsias 24 valandas AGLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6706 iki aukščiausios $ 0.6897 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGLD kaina yra $ 7.62791577, o žemiausia – $ 0.20848210063010023.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – +0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Adventure Gold (AGLD) rinkos informacija
No.417
$ 52.92M
$ 414.37K
$ 65.71M
77.31M
96,000,000
92,810,001
80.53%
ETH
Dabartinė Adventure Gold rinkos kapitalizacija yra $ 52.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 414.37K. AGLD apyvartoje yra 77.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 92810001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.71M
Adventure Gold (AGLD) kainos istorija USD
Stebėkite Adventure Gold kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002388
+0.35%
30 dienų
$ -0.0284
-3.99%
60 dienų
$ -0.1206
-14.98%
90 dienų
$ -0.0392
-5.42%
Adventure Gold kainos pokytis šiandien
Šiandien AGLD užfiksuotas $ +0.002388 (+0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Adventure Gold 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0284 (-3.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Adventure Gold 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGLD rodiklis pasikeitė $ -0.1206 (-14.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Adventure Gold 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0392 (-5.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Adventure Gold (AGLD) pokyčius?
AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
Adventure Gold galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Adventure Gold investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AGLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Adventure Gold mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Adventure Gold, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Adventure Gold kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Adventure Gold (AGLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Adventure Gold (AGLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Adventure Gold prognozes.
Supratimas apie Adventure Gold (AGLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Adventure Gold (AGLD)
Ieškote, kaip nusipirkti Adventure Gold? Viskas paprasta ir patogu! Adventure Gold lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.