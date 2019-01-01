Adventure Gold (AGLD) Tokenomika

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAdventure Gold (AGLD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Adventure Gold (AGLD) Informacija

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Oficiali svetainė:
https://adventurelayer.xyz
Baltoji knyga:
https://whitepaper.adventurelayer.xyz
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Adventure Gold (AGLD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 54.23M
$ 54.23M$ 54.23M
Bendra pasiūla:
$ 92.81M
$ 92.81M$ 92.81M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 77.31M
$ 77.31M$ 77.31M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 67.34M
$ 67.34M$ 67.34M
Visų laikų rekordas:
$ 8.2
$ 8.2$ 8.2
Visų laikų minimumas:
$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023
Dabartinė kaina:
$ 0.7015
$ 0.7015$ 0.7015

Adventure Gold (AGLD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Adventure Gold (AGLD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AGLD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AGLD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AGLD tokenomiką, galite peržiūrėti AGLD tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.