Script Network 価格(SCPT)
Script Network (SCPT) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の SCPT から USD への変換レートは、$ 0 につき SCPT です。
Script Network は現在、時価総額 $ 27,969 で #- 位、循環供給量は 919.85M SCPT です。直近24時間の SCPT は、$ 0.0 (安値) から $ 0.0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.060298、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、SCPT は直近1時間で --、直近7日間で +0.83% 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。
Script Network の現在の時価総額は $ 27.97K、24時間取引高は -- です。SCPT の循環供給量は 919.85M、総供給量は 972883442.2382642 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 28.75K です。
--
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+0.83%
+0.83%
本日の Script Network から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Script Network から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Script Network から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Script Network から USD への価格変動率は -- です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30日
|$ 0
|-16.03%
|60日
|$ 0
|-50.98%
|90日
|--
|--
2040年、Script Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Script Networkは今、どのような取引状況ですか？
現在の価格：¥、直近24時間の価格変動率は--%です。
SCPTは機関投資家の注目を集めていますか？
機関投資家の参加は、取引量の増加（¥--）、安定した流動性、および同種のEntertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1)銘柄と比較した長期的な価格推移から推測できます。
Script Network市場の流動性はどうなっていますか？
流動性スコアが--/100であることは、市場深度が十分に高く、より大規模な注文でも取引所間で効率的に執行できることを示しています。
SCPTの循環供給量は何を示していますか？
919854524.6272008トークンの供給量は、特に機関投資家の積み増しや分配のサイクルにおいて、長期的な評価に影響を与えます。
Script Networkは過去の最高値と比べてどうでしょうか？
そのATHは¥9.59125405103596360000、ATLは¥であり、これらは機関投資家によるリスク評価の参考指標となります。
Script Networkは今日どの程度活発に取引されていますか？
1日あたりの取引量は¥--を記録しており、これは機関投資家がエントリーストラテジーを検討する上で重要な指標です。
--はどのように機関投資家の関心に影響しますか？
--の安定性、スケーラビリティ、開発者エコシステムは、大口投資家がScript Networkの長期的な持続可能性を評価する上で大きな影響を及ぼす可能性があります。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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