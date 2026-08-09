evoの今日のリアルタイム価格はいくらですか？

evoの現在の価格は¥で、過去24時間で3.05%変動しています。この数値は常に更新され、正確な世界市場の状況を反映しています。

EVOの一日ごとの価格推移はどうなっていますか？

EVOは¥から¥の間で取引されており、日内の価格強度やブレイクアウトの可能性についての洞察が得られます。

evoは今日どの程度のボラティリティを示していますか？

このトークンは過去1日で--%のボラティリティを経験しており、トレーダーが市場が安定しているのか、それとも非常に反応的なのかを判断するのに役立ちます。

EVOは現在どのテクニカルゾーンで取引されていますか？

直近の高値と安値に対する価格の動きから、EVOは流動性と全体的な市場の方向性に影響を受けながら、中程度の短期的な勢いを示しています。

evoの市場における総合的なランキングと規模はどのくらいですか？

時価総額は¥30118089.44381312880000であり、evoは#4807位にランク付けされており、強い市場存在感と投資家の関心を示しています。

EVOは最近どの程度の取引活動がありましたか？

このトークンは24時間の取引量で¥--を記録し、世界中のトレーダーからの活発な関与を示しています。

evoは過去最高値（ATH）や過去最低値（ATL）と比べてどうでしょうか？

そのATHは¥であり、ATLは¥です。これにより、長期的な価格の潜在力や下落幅についての見方が得られます。

EVOの市場行動に影響を与えるファンダメンタルズは何ですか？

中心的な要因としては、流通供給量（99999999999.99998トークン）、Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Framework内のカテゴリー別パフォーマンス、および--全体でのオンチェーンアクティビティがあり、これらすべてがトークンの価格動向を形成しています。