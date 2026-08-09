EGL1の現在の価格はいくらですか？

EGL1は¥2.1278003242334602560000で取引されており、過去24時間の価格変動率は9.99%です。この数値は、世界中の取引所から集計されたリアルタイムの価格を反映しています。

今日の価格は過去の水準と比べてどうでしょうか？

EGL1のATH（過去最高値）は¥19.54217584749802830000であり、ATL（過去最低値）は¥1.6041426756903378210000です。現在の価格をこれらの水準と比較することで、投資家は長期的な潜在力やこれまでの成長サイクルを評価できます。

今日のEGL1の全体的な評価額はいくらですか？

時価総額は¥2036648308.94127002010000となっており、全暗号通貨の中で1031位にランクインしています。

EGL1の市場参加状況はどのくらい活発ですか？

この資産は24時間の取引量で¥--を記録しており、トレーダーがEGL1とどれほど頻繁に取引しているかを示しています。

流通供給量とは何ですか？また、なぜそれが重要なのでしょうか？

現在956078268.0883745トークンが流通しているため、供給の動向は希少性、インフレ率、そして長期的な評価トレンドに影響を与えます。

EGL1はどのカテゴリーに属しますか？

EGL1はMemeという分類に属しており、同様のユーティリティやエコシステム上の役割を持つ他の資産とグループ化されています。

--はEGL1の価値提案にどのように影響しますか？

--ネットワーク上で稼働することで、EGL1は特定の取引速度、手数料、セキュリティモデル、スマートコントラクト機能などを活用でき、その結果として全体的な普及に寄与しています。