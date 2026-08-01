BOLDの現在の取引価格はいくらですか？

BOLD（BOLD）の現在の価格は¥159.24718446987350000 JPYで、直近24時間における価格変動率は-0.03%です。この価格は主要な取引所全体を統合した最新の市場レートを示しており、リアルタイムの市場動向に基づいて継続的に更新されます。

今日のBOLDの価格変動に影響を与えている要因は何ですか？

直近24時間の価格変動は、市場センチメント、流動性の変動、およびStablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Nativeセクター全体のパフォーマンスの複合的な要因によって形成されています。さらに、より広範な経済トレンドや--上のオンチェーン活動も短期的なボラティリティに寄与する可能性があります。

BOLDへの取引関心度はどの程度ですか？

投資家らは過去24時間で¥--の取引量を生成しており、活発な参加が見られます。取引量が高まるほど、投資家の信頼感が強まり、価格形成がより良好になる傾向があります。

BOLDがグローバル暗号市場で占める位置はどこですか？

現在、市場ランキングは#635で、時価総額は¥4812462959.90347979700000です。これにより、同セクター内で比較的安定した資産として位置づけられています。

BOLDの流通供給量から何が分かりますか？

流通しているトークン数は30233788.01979601であり、その供給量は希少性、長期的なインフレ率、そして市場評価を決定する上で重要な役割を果たしています。

今日の価格は、BOLDの最近のパフォーマンスと比べてどうですか？

直近24時間における価格帯は¥159.088096373500000から¥159.40627256624700000までで、その日の内でのボラティリティを示しており、トレーダーが短期的な価格チャンスを評価するのに役立ちます。

BOLDは類似資産と比べてどうでしょうか？

Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Nativeトークン間で比較すると、BOLDは安定した取引量と小口・機関投資家からの一貫した関心を背景に、引き続き競争力のあるパフォーマンスを示しています。