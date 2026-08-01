Symbol 本日の価格

Symbol (XYM) の本日のライブ価格は ¥ 0.002671 で、直近24時間で 0.18% 変動しました。現在の XYM から JPY への変換レートは、¥ 0.002671 につき XYM です。

Symbol は現在、時価総額 ¥ 17.42M で #704 位、循環供給量は 6.52B XYM です。直近24時間の XYM は、¥ 0.002604 (安値) から ¥ 0.00278 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 121.12354535、史上最安値は ¥ 0.36213712784598057 です。

短期的なパフォーマンスでは、XYM は直近1時間で +0.30%、直近7日間で +2.18% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 58.08K に達しました。

Symbol (XYM) 市場情報

ランキング No.704 時価総額 ¥ 17.42M¥ 17.42M ¥ 17.42M 取引高 (24H) ¥ 58.08K¥ 58.08K ¥ 58.08K 完全希薄化後時価総額 ¥ 24.04M¥ 24.04M ¥ 24.04M 循環供給量 6.52B 6.52B 6.52B 最大供給量 8,999,999,999 8,999,999,999 8,999,999,999 総供給量 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 循環率 72.46% パブリックブロックチェーン XYM

Symbol の現在の時価総額は ¥ 17.42M、24時間取引高は ¥ 58.08K です。XYM の循環供給量は 6.52B、総供給量は 8538643277.649482 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 24.04M です。