XP8 本日の価格

XP8 (XP8) の本日のライブ価格は ¥ 0.00079 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の XP8 から JPY への変換レートは、¥ 0.00079 につき XP8 です。

XP8 は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- XP8 です。直近24時間の XP8 は、¥ 0.00079 (安値) から ¥ 0.00086 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、XP8 は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +1.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 186.26 に達しました。

XP8 (XP8) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 186.26¥ 186.26 ¥ 186.26 完全希薄化後時価総額 ¥ 21.49K¥ 21.49K ¥ 21.49K 循環供給量 ---- -- 総供給量 27,196,758 27,196,758 27,196,758 パブリックブロックチェーン TONCOIN

XP8 の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 186.26 です。XP8 の循環供給量は --、総供給量は 27196758 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 21.49K です。