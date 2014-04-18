モネロ (XMR) 本日のテクニカル分析 モネロ 分析ページでは、AIによって生成された XMR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で モネロ の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

モネロ (XMR) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $384.99 -- +5.79% +20.90% -6.24%

モネロ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる モネロ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 4 中立 7 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 1 購入 13 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 6 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 384.78 384.7 R2 384.7 384.6121 R1 384.5499 384.5578 PP 384.4699 384.4699 S1 384.3199 384.3821 S2 384.2399 384.3278 S3 384.0899 384.2399

モネロ 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.03M $8.33 M $8.36 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.35M 3日間のアクティブ購入額 $3.67 M 3日間のアクティブ売却額 $4.02 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.47M 7日間のアクティブ購入額 $7.14 M 7日間のアクティブ売却額 $7.62 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 モネロ 資本フロー 純流入 XMRUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.07 M 384.04 2026-08-08 $1.59 M 383.77 2026-08-07 $2.24 M 369.41 2026-08-06 $1.60 M 365.09 2026-08-05 $0.58 M 355.95 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの モネロ (XMR) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、モネロ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 XMR / USDT $384.99 $384.99 $384.99 +0.36% 8.93K (USDT) 取 引 XMR / USDC $384.39 $384.39 $384.39 +0.11% 255.48 (USDT) 取 引