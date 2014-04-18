モネロ (XMR) 本日のテクニカル分析
モネロ 分析ページでは、AIによって生成された XMR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で モネロ の分析内容について詳しくご覧ください。
モネロ (XMR) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$384.99
|--
|+5.79%
|+20.90%
|-6.24%
モネロ テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる モネロ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 4
中立 7
購入 15
|移動平均:
|強い買い
|売却 0
|中立 1
|購入 13
|テクニカル指標:
|中立
|売却 4
|中立 6
|購入 2
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
384.78
384.7
R2
384.7
384.6121
R1
384.5499
384.5578
PP
384.4699
384.4699
S1
384.3199
384.3821
S2
384.2399
384.3278
S3
384.0899
384.2399
モネロ 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.03M
$8.33 M
$8.36 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.35M
3日間のアクティブ購入額
$3.67 M
3日間のアクティブ売却額
$4.02 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.47M
7日間のアクティブ購入額
$7.14 M
7日間のアクティブ売却額
$7.62 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
モネロ 資本フロー
純流入XMRUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|$0.07 M
|384.04
|2026-08-08
|$1.59 M
|383.77
|2026-08-07
|$2.24 M
|369.41
|2026-08-06
|$1.60 M
|365.09
|2026-08-05
|$0.58 M
|355.95
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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