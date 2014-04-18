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モネロ (XMR) 本日のテクニカル分析

モネロ (XMR) 本日のテクニカル分析

モネロ 分析ページでは、AIによって生成された XMR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で モネロ の分析内容について詳しくご覧ください。

モネロ (XMR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$384.99--+5.79%+20.90%-6.24%
モネロ 価格について詳しく知る

モネロ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる モネロ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 4
中立 7
購入 15
移動平均:強い買い売却 0中立 1購入 13
テクニカル指標:中立売却 4中立 6購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
384.78
384.7
R2
384.7
384.6121
R1
384.5499
384.5578
PP
384.4699
384.4699
S1
384.3199
384.3821
S2
384.2399
384.3278
S3
384.0899
384.2399

モネロ 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.03M
$8.33 M
$8.36 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.35M
3日間のアクティブ購入額
$3.67 M
3日間のアクティブ売却額
$4.02 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.47M
7日間のアクティブ購入額
$7.14 M
7日間のアクティブ売却額
$7.62 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

モネロ 資本フロー

純流入XMRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.07 M384.04
2026-08-08$1.59 M383.77
2026-08-07$2.24 M369.41
2026-08-06$1.60 M365.09
2026-08-05$0.58 M355.95

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの モネロ (XMR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、モネロ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XMR/USDT
$384.99
$384.99$384.99
+0.36%
8.93K (USDT)
XMR/USDC
$384.39
$384.39$384.39
+0.11%
255.48 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 384.99 USD

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