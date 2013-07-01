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ステラルーメン (XLM) 本日のテクニカル分析

ステラルーメン (XLM) 本日のテクニカル分析

ステラルーメン 分析ページでは、AIによって生成された XLM の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ステラルーメン の分析内容について詳しくご覧ください。

ステラルーメン (XLM) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1654---2.31%-10.84%-3.39%
ステラルーメン 価格について詳しく知る

ステラルーメン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ステラルーメン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 1
購入 13
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.16533
0.1653
R2
0.1653
0.16528
R1
0.16528
0.16527
PP
0.16525
0.16525
S1
0.16523
0.16523
S2
0.1652
0.16522
S3
0.16518
0.1652

ステラルーメン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
10.15M
$30.76 M
$20.61 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.16M
3日間のアクティブ購入額
$13.89 M
3日間のアクティブ売却額
$14.05 M
7日間のアクティブ売買差額
1.67M
7日間のアクティブ購入額
$53.91 M
7日間のアクティブ売却額
$52.25 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ステラルーメン 資本フロー

純流入XLMUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.17 M0.17
2026-08-08$1.40 M0.17
2026-08-07$0.30 M0.16
2026-08-06$1.63 M0.16
2026-08-05$0.59 M0.17

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ステラルーメン についてさらに詳しく知る

MEXCの ステラルーメン (XLM) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ステラルーメン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XLM/USDT
$0.1653
$0.1653$0.1653
-0.66%
1.07M (USDT)
XLM/USDC
$0.1652
$0.1652$0.1652
-0.60%
363.80K (USDT)
XLM/BTC
$0.000002541
$0.000002541$0.000002541
-0.62%
67.15K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XLM
XLM
USD
USD

1 XLM = 0.1654 USD

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