Electra Protocol 本日の価格

Electra Protocol (XEP) の本日のライブ価格は ¥ 0.0001674 で、直近24時間で 0.53% 変動しました。現在の XEP から JPY への変換レートは、¥ 0.0001674 につき XEP です。

Electra Protocol は現在、時価総額 ¥ 3.09M で #1414 位、循環供給量は 18.43B XEP です。直近24時間の XEP は、¥ 0.000167 (安値) から ¥ 0.0001759 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.57194158、史上最安値は ¥ 0.02089957253708278 です。

短期的なパフォーマンスでは、XEP は直近1時間で -0.72%、直近7日間で +2.44% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.31K に達しました。

Electra Protocol (XEP) 市場情報

ランキング No.1414 時価総額 ¥ 3.09M¥ 3.09M ¥ 3.09M 取引高 (24H) ¥ 60.31K¥ 60.31K ¥ 60.31K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5.02M¥ 5.02M ¥ 5.02M 循環供給量 18.43B 18.43B 18.43B 最大供給量 30,000,000,560 30,000,000,560 30,000,000,560 総供給量 18,430,559,068 18,430,559,068 18,430,559,068 循環率 61.43% パブリックブロックチェーン XEP

Electra Protocol の現在の時価総額は ¥ 3.09M、24時間取引高は ¥ 60.31K です。XEP の循環供給量は 18.43B、総供給量は 18430559068 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.02M です。