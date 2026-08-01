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本日の Electra Protocol のライブ価格は 0.0001674 JPY です。XEP の時価総額は 3,085,275.5879832 JPY です。日本 のリアルタイムの XEP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Electra Protocol のライブ価格は 0.0001674 JPY です。XEP の時価総額は 3,085,275.5879832 JPY です。日本 のリアルタイムの XEP から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Electra Protocol ロゴ

Electra Protocol価格(XEP)

1 XEP から JPY へのライブ価格：

¥0.0262818
¥0.0262818¥0.0262818
-0.53%1D
JPY
Electra Protocol (XEP) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:37:35 (UTC+8)

Electra Protocol 本日の価格

Electra Protocol (XEP) の本日のライブ価格は ¥ 0.0001674 で、直近24時間で 0.53% 変動しました。現在の XEP から JPY への変換レートは、¥ 0.0001674 につき XEP です。

Electra Protocol は現在、時価総額 ¥ 3.09M#1414 位、循環供給量は 18.43B XEP です。直近24時間の XEP は、¥ 0.000167 (安値) から ¥ 0.0001759 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.57194158、史上最安値は ¥ 0.02089957253708278 です。

短期的なパフォーマンスでは、XEP は直近1時間で -0.72%、直近7日間で +2.44% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.31K に達しました。

Electra Protocol (XEP) 市場情報

No.1414

¥ 3.09M
¥ 3.09M¥ 3.09M

¥ 60.31K
¥ 60.31K¥ 60.31K

¥ 5.02M
¥ 5.02M¥ 5.02M

18.43B
18.43B 18.43B

30,000,000,560
30,000,000,560 30,000,000,560

18,430,559,068
18,430,559,068 18,430,559,068

61.43%

XEP

Electra Protocol の現在の時価総額は ¥ 3.09M、24時間取引高は ¥ 60.31K です。XEP の循環供給量は 18.43B、総供給量は 18430559068 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.02M です。

Electra Protocol 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.000167
¥ 0.000167¥ 0.000167
24H 最安値
¥ 0.0001759
¥ 0.0001759¥ 0.0001759
24H 最高値

¥ 0.000167
¥ 0.000167¥ 0.000167

¥ 0.0001759
¥ 0.0001759¥ 0.0001759

¥ 0.57194158
¥ 0.57194158¥ 0.57194158

¥ 0.02089957253708278
¥ 0.02089957253708278¥ 0.02089957253708278

-0.72%

-0.53%

+2.44%

+2.44%

Electra Protocol (XEP) 価格履歴 JPY

Electra Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.000140036-0.53%
30日¥ +0.0000076+4.75%
60日¥ -0.0000114-6.38%
90日¥ -0.0000044-2.57%
Electra Protocol 本日の価格変動

本日 XEP は、 ¥ -0.000140036 (-0.53%) の変動を記録しました。

Electra Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.0000076 (+4.75%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Electra Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、XEP は、 ¥ -0.0000114 (-6.38%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Electra Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0000044 (-2.57%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Electra Protocol (XEP) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Electra Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Electra Protocol の分析

この分析では、AIモデルを活用して Electra Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Electra Protocol の価格に影響を与える要因は何ですか？

Electra Protocol（XEP）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントおよび暗号資産市場全体の動向
2. 交易所での取引量と流動性
3. プロトコルの開発状況や技術的改善
4. 提携発表およびエコシステムの拡大
5. プライバシー重視の暗号資産に影響を及ぼす規制関連のニュース
6. 他のプライバシー・コインとの競争
7. 採用率および実際の利用事例
8. コミュニティのエンゲージメントとソーシャルメディア上の活動
9. ビットコインおよび主要アルトコインの価格動向
10. 市場における供給と需要のダイナミクス

人はなぜ今日 Electra Protocol の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のElectra Protocol（XEP）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして市場分析が含まれます。トレーダーは、効果的な買い注文や売り注文のタイミングを図るために、リアルタイムの価格を必要としています。一方、投資家は保有資産の価値をモニタリングし、収益率を算出するために日々の価格を追跡しています。

Electra Protocol の価格予測

Electra Protocol (XEP) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の XEP の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Electra Protocol (XEP) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Electra Protocol の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Electra Protocol が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？XEP の 2026–2027 年の価格予測は Electra Protocol 価格予測 ページでご確認いただけます。

Electra Protocol について

Electra Protocol（XEP）は、安全で迅速、かつ低コストの取引を提供することに焦点を当てた分散型のオープンソース暗号通貨です。プルーフ・オブ・ステーク（PoS）の合意形成メカニズムに基づいて構築されたXEPは、プルーフ・オブ・ワーク（PoW）の暗号通貨よりもエネルギー効率の良い代替手段を提供することを目指しています。Electra Protocolの主な目的は、ピアツーピアの取引を促進することであり、マイクロトランザクションに強く重点を置いているため、オンラインショッピング、チップ、その他の小規模な金融取引に日常的に使用するのに適しています。また、ネットワークの参加とセキュリティを奨励するために設計されたユニークなブロック報酬構造も特徴としています。資産の最大供給量は300億XEPに上限が設定されており、希少性と価値の保全を目指しています。

日本 で Electra Protocol を購入して投資する方法

Electra Protocol を使用する準備はできていますか？MEXCでは、XEP の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Electra Protocol の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Electra Protocol (XEP) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Electra Protocol が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Electra Protocol (XEP) の購入ガイド

Electra Protocol でできること

Electra Protocol を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Electra Protocol (XEP) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Electra Protocol ( XEP ) とは何か

XEPは、成長と革新を目指したコミュニティ主導の強力なエコシステムの中核です。Electra Protocolのブロックチェーン（レイヤー1）は、シームレスかつ安全な取引の基盤を提供し、OmniXEPの高速レイヤー2技術、堅牢なスマートコントラクト、そして超低手数料により、構築や取引が非常に簡単になります。ElectraDEXとの統合により、トークンの作成や交換もスムーズに行えます。開発者でもクリエイターでも、XEP上で自由に構築し、この分散型の未来に参加することができます。

Electra Protocol資料

Electra Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Electra Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Proof of Stake (PoS)

よくある質問： Electra Protocol に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:37:35 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Electra Protocol についてさらに詳しく知る

XEP USDT（先物取引）

XEP をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XEP USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Electra Protocol (XEP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Electra Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XEP/USDT
¥0.0264231
¥0.0264231¥0.0264231
-0.11%
355.58M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

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UMX

¥41.41660
¥41.41660¥41.41660

+5.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.2535
¥200.2535¥200.2535

+8.32%

JMDT

JMDT

JMDT

¥144.0161
¥144.0161¥144.0161

-5.27%

STONK

STONK

STONK

¥1.079061
¥1.079061¥1.079061

-2.05%

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Squid

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¥14.32625
¥14.32625¥14.32625

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¥0.844503
¥0.844503¥0.844503

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¥7.9913
¥7.9913¥7.9913

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SHOT

¥0.0346813
¥0.0346813¥0.0346813

+47.26%

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¥2.7789
¥2.7789¥2.7789

+18.00%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.313014
¥3.313014¥3.313014

+19.52%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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