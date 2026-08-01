ラップドビットコイン 本日の価格

ラップドビットコイン (WBTC) の本日のライブ価格は ¥ 65,063.57 で、直近24時間で 0.06% 変動しました。現在の WBTC から JPY への変換レートは、¥ 65,063.57 につき WBTC です。

ラップドビットコイン は現在、時価総額 ¥ 7.58B で #7964 位、循環供給量は 116.50K WBTC です。直近24時間の WBTC は、¥ 64,759.13 (安値) から ¥ 65,211.13 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 19,747,059.35764875041、史上最安値は ¥ 522,828.26677416 です。

短期的なパフォーマンスでは、WBTC は直近1時間で -0.10%、直近7日間で +3.93% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 123.95K に達しました。

ラップドビットコイン (WBTC) 市場情報

ランキング No.7964 時価総額 ¥ 7.58B¥ 7.58B ¥ 7.58B 取引高 (24H) ¥ 123.95K¥ 123.95K ¥ 123.95K 完全希薄化後時価総額 ¥ 7.58B¥ 7.58B ¥ 7.58B 循環供給量 116.50K 116.50K 116.50K 総供給量 116,499.2025127 116,499.2025127 116,499.2025127 パブリックブロックチェーン ETH

ラップドビットコイン の現在の時価総額は ¥ 7.58B、24時間取引高は ¥ 123.95K です。WBTC の循環供給量は 116.50K、総供給量は 116499.2025127 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.58B です。