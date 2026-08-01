Whitebridge Network 本日の価格

Whitebridge Network (WBAI) の本日のライブ価格は ¥ 0.001522 で、直近24時間で 2.49% 変動しました。現在の WBAI から JPY への変換レートは、¥ 0.001522 につき WBAI です。

Whitebridge Network は現在、時価総額 ¥ 646.66K で #2105 位、循環供給量は 424.87M WBAI です。直近24時間の WBAI は、¥ 0.001483 (安値) から ¥ 0.001532 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14.36028183038436531、史上最安値は ¥ 0.16605497302308897 です。

短期的なパフォーマンスでは、WBAI は直近1時間で +0.13%、直近7日間で -0.07% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.73K に達しました。

Whitebridge Network (WBAI) 市場情報

ランキング No.2105 時価総額 ¥ 646.66K¥ 646.66K ¥ 646.66K 取引高 (24H) ¥ 54.73K¥ 54.73K ¥ 54.73K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.52M¥ 1.52M ¥ 1.52M 循環供給量 424.87M 424.87M 424.87M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 42.48% パブリックブロックチェーン BSC

Whitebridge Network の現在の時価総額は ¥ 646.66K、24時間取引高は ¥ 54.73K です。WBAI の循環供給量は 424.87M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.52M です。