VeriFarm 本日の価格

VeriFarm (VFARM) の本日のライブ価格は ¥ 0.06802 で、直近24時間で 0.17% 変動しました。現在の VFARM から JPY への変換レートは、¥ 0.06802 につき VFARM です。

VeriFarm は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- VFARM です。直近24時間の VFARM は、¥ 0.06236 (安値) から ¥ 0.06869 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、VFARM は直近1時間で +0.29%、直近7日間で +12.85% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 8.35K に達しました。

VeriFarm (VFARM) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 8.35K¥ 8.35K ¥ 8.35K 完全希薄化後時価総額 ¥ 68.02M¥ 68.02M ¥ 68.02M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

VeriFarm の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 8.35K です。VFARM の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 68.02M です。