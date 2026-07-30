VeChain (VET) 本日のテクニカル分析 VeChain 分析ページでは、AIによって生成された VET の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VeChain の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

VeChain (VET) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.004741 -- +1.82% -0.07% -40.65%

VeChain テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VeChain の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 8 中立 12 購入 6 移動平均 : 中立 売却 2 中立 8 購入 4 テクニカル指標 : 売却 売却 6 中立 4 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.004738 0.004737 R2 0.004737 0.004736 R1 0.004736 0.004736 PP 0.004735 0.004735 S1 0.004734 0.004734 S2 0.004733 0.004734 S3 0.004732 0.004733

VeChain 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.21M $6.97 M $7.18 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.10M 3日間のアクティブ購入額 $0.26 M 3日間のアクティブ売却額 $0.16 M 7日間のアクティブ売買差額 0.10M 7日間のアクティブ購入額 $0.84 M 7日間のアクティブ売却額 $0.74 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 VeChain 資本フロー 純流入 VETUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 2026-08-07 $0.00 M 0.00 2026-08-06 $0.00 M 0.00 2026-08-05 $0.02 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの VeChain (VET) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、VeChain ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 VET / USDT $0.004741 $0.004741 $0.004741 -0.02% 11.73M (USDT) 取 引 VET / USDC $0.00474 $0.00474 $0.00474 -0.06% 12.14M (USDT) 取 引