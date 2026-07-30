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VeChain (VET) 本日のテクニカル分析

VeChain (VET) 本日のテクニカル分析

VeChain 分析ページでは、AIによって生成された VET の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VeChain の分析内容について詳しくご覧ください。

VeChain (VET) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.004741--+1.82%-0.07%-40.65%
VeChain 価格について詳しく知る

VeChain テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VeChain の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 8
中立 12
購入 6
移動平均:中立売却 2中立 8購入 4
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.004738
0.004737
R2
0.004737
0.004736
R1
0.004736
0.004736
PP
0.004735
0.004735
S1
0.004734
0.004734
S2
0.004733
0.004734
S3
0.004732
0.004733

VeChain 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.21M
$6.97 M
$7.18 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.10M
3日間のアクティブ購入額
$0.26 M
3日間のアクティブ売却額
$0.16 M
7日間のアクティブ売買差額
0.10M
7日間のアクティブ購入額
$0.84 M
7日間のアクティブ売却額
$0.74 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

VeChain 資本フロー

純流入VETUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.00 M0.00
2026-08-06$0.00 M0.00
2026-08-05$0.02 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

VeChain についてさらに詳しく知る

MEXCの VeChain (VET) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、VeChain ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VET/USDT
$0.004741
$0.004741$0.004741
-0.02%
11.73M (USDT)
VET/USDC
$0.00474
$0.00474$0.00474
-0.06%
12.14M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0.004741 USD

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