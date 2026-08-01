USAD 本日の価格

USAD (USAD) の本日のライブ価格は ¥ 1.0457 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の USAD から JPY への変換レートは、¥ 1.0457 につき USAD です。

USAD は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- USAD です。直近24時間の USAD は、¥ 1.0457 (安値) から ¥ 1.0457 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、USAD は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +3.08% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 50.33 に達しました。

USAD (USAD) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 50.33¥ 50.33 ¥ 50.33 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン ALEO

USAD の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 50.33 です。USAD の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。