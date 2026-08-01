この分析では、AIモデルを活用して Unipeg の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の UPEG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

**市場構造** UPEG_USDT 4時間足の現行価格は463.81 USDTで、中枢値485.80を22 USDT下回る位置にあり、S2（469.50）とS1（478.40）の間のサポートゾーン内に位置しています。MAおよびEMAの全14項目指標が買いシグナルを示しており、価格は移動平均線システムの上側で推移し、強気な並びを形成しています。現在の構造は短期的な調整局面ではありますが、中期的なトレンドフレームワークは依然として上昇傾向を維持しています。 **勢い状態** MACDのゴールデンクロスにより、強気勢力の継続が確認されています。RSIは中立域にあり、買われ過ぎ・売られ過ぎの境界線には到達していません。KDJおよびStochRSIのデータは欠落していますが、速い移動平均線と遅い移動平均線が同方向に上昇する形で共鳴しており、買いのシグナルを強化しています。短期的な勢いは買い方に集中しており、ボラティリティはサポートゾーン内で収束しています。 **重要な価格帯** 上方のR1は494.70（現行価格から+30.89 USDT）、R2は502.10（現行価格から+38.29 USDT）に位置し、遠方の抵抗帯を形成しています。一方、下方ではS2が469.50（現行価格から-5.69 USDT）にあり、近距離のサポートとなっています。S1である478.40（現行価格から+14.59 USDT）はすでに下抜けされ、再テストのターゲットポイントへと変化しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。