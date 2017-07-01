トロン (TRX) 本日のテクニカル分析
トロン 分析ページでは、AIによって生成された TRX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で トロン の分析内容について詳しくご覧ください。
トロン (TRX) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.3289
|--
|+0.03%
|-0.97%
|-6.43%
トロン テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる トロン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 15
中立 2
購入 9
|移動平均:
|強い売り
|売却 12
|中立 0
|購入 2
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 2
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.32873
0.32872
R2
0.32872
0.32871
R1
0.32871
0.32871
PP
0.3287
0.3287
S1
0.32869
0.32869
S2
0.32868
0.32869
S3
0.32867
0.32868
トロン 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-9.22M
$77.61 M
$86.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.14M
3日間のアクティブ購入額
$1.47 M
3日間のアクティブ売却額
$1.34 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.38M
7日間のアクティブ購入額
$8.56 M
7日間のアクティブ売却額
$8.94 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
トロン 資本フロー
純流入TRXUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|$0.20 M
|0.33
|2026-08-08
|$0.22 M
|0.33
|2026-08-07
|-$0.41 M
|0.33
|2026-08-06
|$2.24 M
|0.33
|2026-08-05
|-$2.25 M
|0.33
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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