トロン (TRX) 本日のテクニカル分析 トロン 分析ページでは、AIによって生成された TRX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で トロン の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

トロン (TRX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.3289 -- +0.03% -0.97% -6.43%

トロン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる トロン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 15 中立 2 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.32873 0.32872 R2 0.32872 0.32871 R1 0.32871 0.32871 PP 0.3287 0.3287 S1 0.32869 0.32869 S2 0.32868 0.32869 S3 0.32867 0.32868

トロン 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -9.22M $77.61 M $86.83 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.14M 3日間のアクティブ購入額 $1.47 M 3日間のアクティブ売却額 $1.34 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.38M 7日間のアクティブ購入額 $8.56 M 7日間のアクティブ売却額 $8.94 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 トロン 資本フロー 純流入 TRXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.20 M 0.33 2026-08-08 $0.22 M 0.33 2026-08-07 -$0.41 M 0.33 2026-08-06 $2.24 M 0.33 2026-08-05 -$2.25 M 0.33 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。