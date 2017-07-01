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トロン (TRX) 本日のテクニカル分析

トロン (TRX) 本日のテクニカル分析

トロン 分析ページでは、AIによって生成された TRX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で トロン の分析内容について詳しくご覧ください。

トロン (TRX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.3289--+0.03%-0.97%-6.43%
トロン 価格について詳しく知る

トロン テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる トロン の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 2
購入 9
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.32873
0.32872
R2
0.32872
0.32871
R1
0.32871
0.32871
PP
0.3287
0.3287
S1
0.32869
0.32869
S2
0.32868
0.32869
S3
0.32867
0.32868

トロン 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-9.22M
$77.61 M
$86.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.14M
3日間のアクティブ購入額
$1.47 M
3日間のアクティブ売却額
$1.34 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.38M
7日間のアクティブ購入額
$8.56 M
7日間のアクティブ売却額
$8.94 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

トロン 資本フロー

純流入TRXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.20 M0.33
2026-08-08$0.22 M0.33
2026-08-07-$0.41 M0.33
2026-08-06$2.24 M0.33
2026-08-05-$2.25 M0.33

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの トロン (TRX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、トロン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
TRX/USDT
$0.3289
$0.3289$0.3289
-0.03%
8.26M (USDT)
TRX/USDC
$0.3288
$0.3288$0.3288
+0.09%
82.73K (USDT)
TRX/BTC
$0.000005054
$0.000005054$0.000005054
+0.03%
29.92K (USDT)
TRX/EUR
$0.2847
$0.2847$0.2847
+0.07%
195.26K (USDT)
TRX/USD1
$0.329
$0.329$0.329
+0.03%
614.64K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

TRX
TRX
USD
USD

1 TRX = 0.3289 USD

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