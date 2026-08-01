この分析では、AIモデルを活用して TRIA の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の TRIA 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

TRIA_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1ハブの0.008222を上回る水準で推移しています。価格は中枢である0.008352を下回るレンジ内に位置しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっていますが、長期移動平均線は中立的な状態を維持しています。MACD指標はデッドクロスの形を形成しており、RSI値は中立ゾーンにあります。ストキャスティクスやオシレーター系指標では方向性の分層が見られます。マネー・フローインデックス（MFI）の分布は分散した特徴を呈しています。ボラティリティは通常の水準を維持しています。 近いサポートレベルは0.008222で、現行価格から0.000018の差があります。さらに下側の遠方のサポートとしてはS2ポイントの0.008016が目安となり、こちらは現行価格から0.000224離れています。一方、上側の抵抗レベルは中枢の0.008352にあり、現行価格から0.000112の差があります。さらに遠方の圧力ポイントとしてはR1の0.008558が存在し、現行価格から0.000318の距離にあります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。