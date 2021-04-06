Alien Worlds Trilium価格(TLM)
Alien Worlds Trilium (TLM) の本日のライブ価格は ¥ 0.0016605 で、直近24時間で 1.06% 変動しました。現在の TLM から JPY への変換レートは、¥ 0.0016605 につき TLM です。
Alien Worlds Trilium は現在、時価総額 ¥ 11.27M で #1090 位、循環供給量は 6.79B TLM です。直近24時間の TLM は、¥ 0.0015574 (安値) から ¥ 0.0016729 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 144.39560511、史上最安値は ¥ 0.14688958309537344 です。
短期的なパフォーマンスでは、TLM は直近1時間で +1.78%、直近7日間で +4.18% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 62.14K に達しました。
No.1090
67.85%
2021-04-06 00:00:00
NONE
Alien Worlds Trilium の現在の時価総額は ¥ 11.27M、24時間取引高は ¥ 62.14K です。TLM の循環供給量は 6.79B、総供給量は 7016233886.9004 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 16.61M です。
+1.78%
+1.06%
+4.18%
+4.18%
Alien Worlds Trilium の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.002734419
|+1.06%
|30日
|¥ -0.0006344
|-27.65%
|60日
|¥ +0.0006415
|+62.95%
|90日
|¥ -0.0004645
|-21.86%
本日 TLM は、 ¥ +0.002734419 (+1.06%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0006344 (-27.65%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、TLM は、 ¥ +0.0006415 (+62.95%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0004645 (-21.86%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Alien Worlds Trilium の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の TLM 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
TLM_USDTは4時間足チャート上で0.0015998の水準に位置し、S1ハブである0.001579と中枢である0.001618の間で推移しています。価格はピボット体系の下部ゾーンにあり、短期移動平均線群はすべて買いシグナルを示しており、長期的なトレンド構造は中立的な横ばい相場が維持されています。 現在の価格は上方の中枢レジスタンスまでわずか1.1%、下方のS1サポートまでは1.2%の距離にあり、市場は狭いレンジでの調整局面にあります。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、マックラインとディファレンシャルラインが下方へ発散しているため、短期的な勢いは弱まっています。RSIは中立領域に位置しており、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な値は見られておらず、現時点では多空両勢力が拮抗しています。KDJおよびStochRSI指標も同様に下降傾向を示しており、短期的な調整圧力が確認されています。 ボリンジャーバンドは収縮しており、ボラティリティが低下、価格はバンドの中軸付近で推移しています。一方的なブレイクアウトの動きが乏しく、市場は方向性の選択を待っている状況です。 近隣の重要なサポートレベルは0.001579で、現在の価格から1.2%の距離にあります。これを下回ると、次のサポートとなるS2ハブである0.001553へと試される可能性があります。一方、近隣の重要なレジスタンスレベルは0.001618で、現在の価格から1.1%の距離にあります。これを上抜けた場合、R1ハブである0.001644へと目指す展開が期待されます。 遠方の参考レートとしては0.001683が挙げられますが、この水準に到達するには量的拡大が必要となります。トレーダーは、価格が各ハブ間でどれだけ滞留するか、またそれに伴う出来高の動きを注視する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Alien Worlds Trilium の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Alien Worlds（TLM）は、ブロックチェーンベースのゲームで、TLM暗号通貨をゲーム内通貨として利用しています。このゲームはEthereum、WAX、Binance Smart Chainのブロックチェーン上に構築されており、プレイヤーは仮想宇宙を探索し、TLMを採掘することができます。TLMトークンは、Alien Worldsのエコシステム内で複数の目的に使用され、ガバナンス決定のためのステーキング、ゲーム内アイテムの購入、ゲーム参加の報酬などに利用されます。TLMの供給はアルゴリズムによって制御されており、実世界の資源の希少性を模倣するように時間とともに減少するように設計されています。Alien WorldsとそのTLMトークンは、ゲームとブロックチェーン技術の間の成長する交差点の一例を示しています。
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Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
Alien Worlds Trilium についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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