この分析では、AIモデルを活用して Alien Worlds Trilium の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の TLM 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

TLM_USDTは4時間足チャート上で0.0015998の水準に位置し、S1ハブである0.001579と中枢である0.001618の間で推移しています。価格はピボット体系の下部ゾーンにあり、短期移動平均線群はすべて買いシグナルを示しており、長期的なトレンド構造は中立的な横ばい相場が維持されています。 現在の価格は上方の中枢レジスタンスまでわずか1.1%、下方のS1サポートまでは1.2%の距離にあり、市場は狭いレンジでの調整局面にあります。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、マックラインとディファレンシャルラインが下方へ発散しているため、短期的な勢いは弱まっています。RSIは中立領域に位置しており、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な値は見られておらず、現時点では多空両勢力が拮抗しています。KDJおよびStochRSI指標も同様に下降傾向を示しており、短期的な調整圧力が確認されています。 ボリンジャーバンドは収縮しており、ボラティリティが低下、価格はバンドの中軸付近で推移しています。一方的なブレイクアウトの動きが乏しく、市場は方向性の選択を待っている状況です。 近隣の重要なサポートレベルは0.001579で、現在の価格から1.2%の距離にあります。これを下回ると、次のサポートとなるS2ハブである0.001553へと試される可能性があります。一方、近隣の重要なレジスタンスレベルは0.001618で、現在の価格から1.1%の距離にあります。これを上抜けた場合、R1ハブである0.001644へと目指す展開が期待されます。 遠方の参考レートとしては0.001683が挙げられますが、この水準に到達するには量的拡大が必要となります。トレーダーは、価格が各ハブ間でどれだけ滞留するか、またそれに伴う出来高の動きを注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。