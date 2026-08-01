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本日の Syscoin のライブ価格は 0.002368 JPY です。SYS の時価総額は 2,109,988.52161749952 JPY です。日本 のリアルタイムの SYS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Syscoin のライブ価格は 0.002368 JPY です。SYS の時価総額は 2,109,988.52161749952 JPY です。日本 のリアルタイムの SYS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Syscoin価格(SYS)

1 SYS から JPY へのライブ価格：

¥0.371305
¥0.371305¥0.371305
-0.12%1D
JPY
Syscoin (SYS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:25:28 (UTC+8)

Syscoin 本日の価格

Syscoin (SYS) の本日のライブ価格は ¥ 0.002368 で、直近24時間で 0.12% 変動しました。現在の SYS から JPY への変換レートは、¥ 0.002368 につき SYS です。

Syscoin は現在、時価総額 ¥ 2.11M#1666 位、循環供給量は 891.04M SYS です。直近24時間の SYS は、¥ 0.00172 (安値) から ¥ 0.00265 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 205.4300811152965275、史上最安値は ¥ 0.03126921894727312 です。

短期的なパフォーマンスでは、SYS は直近1時間で +0.08%、直近7日間で +20.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.16K に達しました。

Syscoin (SYS) 市場情報

No.1666

¥ 2.11M
¥ 2.11M¥ 2.11M

¥ 60.16K
¥ 60.16K¥ 60.16K

¥ 2.11M
¥ 2.11M¥ 2.11M

891.04M
891.04M 891.04M

--
----

891,042,450.00739
891,042,450.00739 891,042,450.00739

SYS

Syscoin の現在の時価総額は ¥ 2.11M、24時間取引高は ¥ 60.16K です。SYS の循環供給量は 891.04M、総供給量は 891042450.00739 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.11M です。

Syscoin 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00172
¥ 0.00172¥ 0.00172
24H 最安値
¥ 0.00265
¥ 0.00265¥ 0.00265
24H 最高値

¥ 0.00172
¥ 0.00172¥ 0.00172

¥ 0.00265
¥ 0.00265¥ 0.00265

¥ 205.4300811152965275
¥ 205.4300811152965275¥ 205.4300811152965275

¥ 0.03126921894727312
¥ 0.03126921894727312¥ 0.03126921894727312

+0.08%

-0.12%

+20.20%

+20.20%

Syscoin (SYS) 価格履歴 JPY

Syscoin の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.0004461-0.12%
30日¥ +0.00003+1.28%
60日¥ +0.000815+52.47%
90日¥ -0.007575-76.19%
Syscoin 本日の価格変動

本日 SYS は、 ¥ -0.0004461 (-0.12%) の変動を記録しました。

Syscoin 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00003 (+1.28%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Syscoin 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、SYS は、 ¥ +0.000815 (+52.47%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Syscoin 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.007575 (-76.19%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Syscoin (SYS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Syscoin 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Syscoin の分析

この分析では、AIモデルを活用して Syscoin の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Syscoin 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の SYS 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

**市場構造** SYS_USDT 4時間足の現値は0.005913 USDTで、中枢0.00607の下側2.58%に位置しており、ハブ体系S1と中枢の間にある過渡的なエリアにあります。MAグループでは5～6周期において買い優勢が見られ、EMAグループでも7周期で同様の買いシグナルが確認され、価格は短期移動平均線系の上に推移しています。 **モメンタム状態** MACDはゴールデンクロスを記録し、デッドクロスの速い線と遅い線が交差して上方へ向かっています。RSIは中立レンジ内で推移しており、モメンタム指標は速い線が強気、遅い線が中立という層状の構造を示しています。短期および中期の指標の方向性は高い一致を保っています。 **重要な価格帯** 上値方面ではR1が0.00637（現値比+7.7％）、R2が0.00665（現値比+12.5％）に位置します。下値方面ではS1が0.00579（現値比-2.1％）、S2が0.00549（現値比-7.1％）に設定されています。近隣ではS1とR1の境界付近を注視する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Syscoin の価格に影響を与える要因は何ですか？

Syscoin（SYS）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場のトレンド
2. ビットコインとの相関関係――ほとんどのアルトコインはBTCの動向に追随します
3. Syscoinのブロックチェーンサービスのプラットフォーム採用状況と実際の利用状況
4. 提携発表やエコシステムの発展
5. 交易所での取引量と流動性
6. ネットワークアップグレードと技術的改善
7. 暗号通貨市場に影響を及ぼす規制に関するニュース
8. 他のブロックチェーンプラットフォームとの競争
9. 供給と需要のダイナミクス
10. 投資家の投機活動とホリーアクティビティ

人はなぜ今日 Syscoin の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のSyscoin（SYS）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、市場への参入・退出タイミングの把握、投資による利益や損失の評価、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがボラティリティを活かすのに役立ちます。

Syscoin の価格予測

Syscoin (SYS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の SYS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Syscoin (SYS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Syscoin の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Syscoin が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？SYS の 2026–2027 年の価格予測は Syscoin 価格予測 ページでご確認いただけます。

Syscoin について

Syscoin (SYS)は、ビジネスにカスタマイズ可能なトークンと分散型アプリケーション(dApps)を作成するためのプラットフォームを提供するブロックチェーンプロトコルです。高いスループットとスケーラビリティを提供することを目指し、eコマース、資産トークン化、身元確認サービスに焦点を当てて設計されています。Syscoinは、プルーフ・オブ・ワークとプルーフ・オブ・ステークのハイブリッドコンセンサスモデルを使用し、ビットコインのブロックチェーンのセキュリティとイーサリアムの速度を組み合わせることを目指しています。そのネイティブトークンであるSYSは、トランザクション手数料、ネットワーク内での価値転送、ネットワークのガバナンスへの参加に使用されます。その結果、Syscoinは通常、デジタル資産の作成と管理、分散型マーケットプレイスのコンテキストで利用されます。

日本 で Syscoin を購入して投資する方法

Syscoin を使用する準備はできていますか？MEXCでは、SYS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Syscoin の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Syscoin (SYS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Syscoin が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Syscoin (SYS) の購入ガイド

Syscoin でできること

Syscoin を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Syscoin (SYS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Syscoin ( SYS ) とは何か

Syscoinは、BitcoinとマージマイニングされたProof-of-Work型のブロックチェーンである。コアとなるのはSyscoinブロックチェーン自体で、それと並行してNEVM（Network-Enhanced Virtual Machine）と呼ばれるEthereum Virtual Machine（EVM）層が稼働し、スマートコントラクト機能を提供するという2層構造のブロックチェーンである。

Syscoin資料

Syscoin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Syscoinウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Data AvailabilityDecentralized Identifier (DID)Layer 1 (L1)

よくある質問： Syscoin に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:25:28 (UTC+8)

Syscoin (SYS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Syscoin についてさらに詳しく知る

SYS USDT（先物取引）

SYS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの SYS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Syscoin (SYS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Syscoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SYS/USDT
¥0.371305
¥0.371305¥0.371305
-0.16%
26.86M (USDT)

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¥40.72580
¥40.72580¥40.72580

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ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥204.4297
¥204.4297¥204.4297

+10.58%

JMDT

JMDT

JMDT

¥148.2708
¥148.2708¥148.2708

-2.47%

STONK

STONK

STONK

¥0.973400
¥0.973400¥0.973400

-11.64%

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Squid

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¥14.26659¥14.26659

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¥2.2765
¥2.2765¥2.2765

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ZKcandy

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ZAY

¥204.4297
¥204.4297¥204.4297

+10.58%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

SYS から JPY の計算機

金額

SYS
SYS
JPY
JPY

1 SYS = 0.371776 JPY