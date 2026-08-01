Syscoin 本日の価格

Syscoin (SYS) の本日のライブ価格は ¥ 0.002368 で、直近24時間で 0.12% 変動しました。現在の SYS から JPY への変換レートは、¥ 0.002368 につき SYS です。

Syscoin は現在、時価総額 ¥ 2.11M で #1666 位、循環供給量は 891.04M SYS です。直近24時間の SYS は、¥ 0.00172 (安値) から ¥ 0.00265 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 205.4300811152965275、史上最安値は ¥ 0.03126921894727312 です。

短期的なパフォーマンスでは、SYS は直近1時間で +0.08%、直近7日間で +20.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.16K に達しました。

Syscoin (SYS) 市場情報

ランキング No.1666 時価総額 ¥ 2.11M¥ 2.11M ¥ 2.11M 取引高 (24H) ¥ 60.16K¥ 60.16K ¥ 60.16K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.11M¥ 2.11M ¥ 2.11M 循環供給量 891.04M 891.04M 891.04M 最大供給量 ---- -- 総供給量 891,042,450.00739 891,042,450.00739 891,042,450.00739 パブリックブロックチェーン SYS

Syscoin の現在の時価総額は ¥ 2.11M、24時間取引高は ¥ 60.16K です。SYS の循環供給量は 891.04M、総供給量は 891042450.00739 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.11M です。