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本日の Stargate Finance のライブ価格は 0.1318 JPY です。STG の時価総額は 87,113,390.6978 JPY です。日本 のリアルタイムの STG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Stargate Finance のライブ価格は 0.1318 JPY です。STG の時価総額は 87,113,390.6978 JPY です。日本 のリアルタイムの STG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Stargate Finance価格(STG)

1 STG から JPY へのライブ価格：

¥20.6612
¥20.6612¥20.6612
-0.90%1D
JPY
Stargate Finance (STG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:15:26 (UTC+8)

Stargate Finance 本日の価格

Stargate Finance (STG) の本日のライブ価格は ¥ 0.1318 で、直近24時間で 0.90% 変動しました。現在の STG から JPY への変換レートは、¥ 0.1318 につき STG です。

Stargate Finance は現在、時価総額 ¥ 87.11M#147 位、循環供給量は 660.95M STG です。直近24時間の STG は、¥ 0.1309 (安値) から ¥ 0.1461 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 672.563583908969183、史上最安値は ¥ 15.95528191330840254 です。

短期的なパフォーマンスでは、STG は直近1時間で -0.53%、直近7日間で +8.21% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 83.72K に達しました。

Stargate Finance (STG) 市場情報

No.147

¥ 87.11M
¥ 87.11M¥ 87.11M

¥ 83.72K
¥ 83.72K¥ 83.72K

¥ 131.80M
¥ 131.80M¥ 131.80M

660.95M
660.95M 660.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.09%

0.01%

BSC

Stargate Finance の現在の時価総額は ¥ 87.11M、24時間取引高は ¥ 83.72K です。STG の循環供給量は 660.95M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 131.80M です。

Stargate Finance 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.1309
¥ 0.1309¥ 0.1309
24H 最安値
¥ 0.1461
¥ 0.1461¥ 0.1461
24H 最高値

¥ 0.1309
¥ 0.1309¥ 0.1309

¥ 0.1461
¥ 0.1461¥ 0.1461

¥ 672.563583908969183
¥ 672.563583908969183¥ 672.563583908969183

¥ 15.95528191330840254
¥ 15.95528191330840254¥ 15.95528191330840254

-0.53%

-0.89%

+8.21%

+8.21%

Stargate Finance (STG) 価格履歴 JPY

Stargate Finance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.18764-0.89%
30日¥ -0.0356-21.27%
60日¥ -0.1755-57.12%
90日¥ -0.115-46.60%
Stargate Finance 本日の価格変動

本日 STG は、 ¥ -0.18764 (-0.89%) の変動を記録しました。

Stargate Finance 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0356 (-21.27%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Stargate Finance 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、STG は、 ¥ -0.1755 (-57.12%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Stargate Finance 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.115 (-46.60%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Stargate Finance (STG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Stargate Finance 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Stargate Finance の分析

この分析では、AIモデルを活用して Stargate Finance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Stargate Finance 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の STG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

STG_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.1264という価格水準で推移しています。現在の価格はピボットポイントである0.121を上回っており、買い勢力が優位な状況です。短期的な移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、EMA指標も上昇トレンドを確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、強気の勢いが明確に表れています。また、マネーインデックス（MFI）は買い側に集中した分布を示しており、RSIは中立ゾーンに位置しています。ストキャスティクスやKDJなどのオシレーター指標も価格の動きと一致した方向性を保っています。ボラティリティは現行水準を維持しており、KDJおよびStochRSIの数値も価格の動きに連動して推移しています。 さらに、ボリンジャーバンドでは平行に広がるレンジが形成されており、近隣の抵抗ラインは0.1220付近に設定されています。このレベルは現在の価格から0.0044離れた位置にあります。次ぐ抵抗ラインは0.1228であり、下方向のサポートラインは中枢線となる0.1210に位置しています。このラインは現在の価格から0.0054離れた地点にあります。遠方のサポートとしては0.1191S2の水準が参考となります。このエリアでは多空両勢力が拮抗し、価格は中枢軸を中心に上下に振れ動く展開となっています。重要な節目となるこれらのポイントが、短期的な相場の方向性を決定づける鍵となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Stargate Finance の価格に影響を与える要因は何ですか？

STGトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

1. トータルバリュー・ロックド（TVL） - 流動性の高い預け入れが増えることで、ユーティリティと需要が高まります。
2. クロスチェーンブリッジの取引量 - 取引が増えれば、トークン保有者に手数料が発生します。
3. DeFi市場のセンチメント - 分散型金融全体のトレンドが採用状況に影響を及ぼします。
4. トークンのユーティリティとステーキング報酬 - メンバーシップによるガバナンス権や、イールドファーミングのインセンティブが重要です。
5. 他のブリッジプロトコルとの競争 - 市場シェアが評価に影響を及ぼします。
6. 技術的な開発とパートナーシップ - プロトコルのアップグレードや統合が鍵となります。
7. DeFiに対する規制環境 - 政策の変更がユーザーの信頼に影響を及ぼします。
8. 一般的な暗号資産市場の動向 - ビットコインやイーサリアムの価格変動が相関効果を生み出します。

人はなぜ今日 Stargate Finance の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のStargate Finance（STG）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、市場分析、さらには売買注文のタイミングの決定が含まれます。STGはクロスチェーン間の流動性移転を可能にするDeFiプロトコルのトークンであるため、価格の追跡は投資家が市場センチメントを把握し、投資パフォーマンスを評価するとともに、進化するクロスチェーンエコシステムにおける潜在的な機会を見いだすのに役立ちます。

Stargate Finance の価格予測

Stargate Finance (STG) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の STG の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Stargate Finance (STG) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Stargate Finance の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Stargate Finance が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？STG の 2026–2027 年の価格予測は Stargate Finance 価格予測 ページでご確認いただけます。

Stargate Finance について

STGは分散型プラットフォーム上で運用されるデジタル資産で、ユーザーに安全かつ効率的な取引手段を提供します。迅速かつコスト効率的な支払いや転送を促進するように設計されており、個人やビジネスにとって魅力的な選択肢となっています。STGはエネルギー効率とスケーラビリティで知られるプルーフ・オブ・ステーク（PoS）の合意形成メカニズムを採用しています。資産の供給モデルは固定されており、ユーザーに対して予測可能性と安定性を提供します。広範な暗号資産エコシステムにおいて、STGはよくP2P取引、送金、オンラインマーケットプレイスでの交換手段として使用されます。

日本 で Stargate Finance を購入して投資する方法

Stargate Finance を使用する準備はできていますか？MEXCでは、STG の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Stargate Finance の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Stargate Finance (STG) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Stargate Finance が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Stargate Finance (STG) の購入ガイド

Stargate Finance でできること

Stargate Finance を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Stargate Finance (STG) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Stargate Finance ( STG ) とは何か

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance資料

Stargate Finance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Stargate Financeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

よくある質問： Stargate Finance に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:15:26 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Stargate Finance についてさらに詳しく知る

STG USDT（先物取引）

STG をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの STG USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Stargate Finance (STG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Stargate Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
STG/USDT
¥20.6926
¥20.6926¥20.6926
-0.82%
608.69K (USDT)

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¥39.75240
¥39.75240¥39.75240

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¥206.9417
¥206.9417¥206.9417

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JMDT

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¥149.4012
¥149.4012¥149.4012

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STONK

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¥1.063675
¥1.063675¥1.063675

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¥12.28211¥12.28211

+10.18%

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Myros

MY

¥2.2294
¥2.2294¥2.2294

-5.33%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

STG から JPY の計算機

金額

STG
STG
JPY
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1 STG = 20.6926 JPY