Splendor 本日の価格

Splendor (SPLD) の本日のライブ価格は ¥ 0.1348 で、直近24時間で 0.14% 変動しました。現在の SPLD から JPY への変換レートは、¥ 0.1348 につき SPLD です。

Splendor は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4115 位、循環供給量は 0.00 SPLD です。直近24時間の SPLD は、¥ 0.1184 (安値) から ¥ 0.1352 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,562.004404904257332、史上最安値は ¥ 21.01627652245033378 です。

短期的なパフォーマンスでは、SPLD は直近1時間で -0.08%、直近7日間で -40.46% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 29.44K に達しました。

Splendor (SPLD) 市場情報

ランキング No.4115 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 29.44K¥ 29.44K ¥ 29.44K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.50B¥ 3.50B ¥ 3.50B 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 総供給量 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン SPLENDOR

Splendor の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 29.44K です。SPLD の循環供給量は 0.00、総供給量は 26000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.50B です。