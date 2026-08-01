MicroVisionChain 本日の価格

MicroVisionChain (SPACEMVC) の本日のライブ価格は ¥ 0.020036 で、直近24時間で 2.55% 変動しました。現在の SPACEMVC から JPY への変換レートは、¥ 0.020036 につき SPACEMVC です。

MicroVisionChain は現在、時価総額 -- で #4207 位、循環供給量は -- SPACEMVC です。直近24時間の SPACEMVC は、¥ 0.011771 (安値) から ¥ 0.0232 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 5,898.018445255213098、史上最安値は ¥ 1.19691329558613059 です。

短期的なパフォーマンスでは、SPACEMVC は直近1時間で +1.17%、直近7日間で +10.62% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 46.61K に達しました。

MicroVisionChain (SPACEMVC) 市場情報

ランキング No.4207 時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 46.61K¥ 46.61K ¥ 46.61K 完全希薄化後時価総額 ¥ 420.76K¥ 420.76K ¥ 420.76K 循環供給量 ---- -- 最大供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 総供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 パブリックブロックチェーン SPACE

MicroVisionChain の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 46.61K です。SPACEMVC の循環供給量は --、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 420.76K です。