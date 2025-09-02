MEXCでKYC認証を行う方法









KYCは、Know Your Customerの略です。顧客を十分に理解するという考え方です。また、実名での認証を意味します。









KYC認証は、資産の安全性を高めることができます。

KYC認証のレベルによって、異なる取引権限や金融活動の制限を解除することができます。

KYC認証を完了すると、購入や出金の際の単一の取引限度額を増やすことができます。

KYC認証を完了すると、先物ボーナスの特典を増やすことができます。









MEXCにおけるKYC認証には、初級と上級の2種類があります。下の表で両者の違いをご理解いただけます。

KYC認証種別 認証資料 出金可能額/24時間 初級KYC認証 基本的な個人情報 80 BTC 上級KYC認証 基本認証情報 顔認証 200 BTC













MEXCの公式ウェブサイトにログインし、右上の人型アイコンをクリックし、[本人確認]を選択します。









次に「初級KYC認証」の横にある[ウェブで認証]をクリックします。初級KYC認証をスキップして、直接、上級KYC認証に進むこともできます。









初級KYC認証ページで、「国/地域（書類の発行国を選択してください）」と「本人確認書類」を選択し。





「本人確認書類（表面）」と「本人確認書類（裏面）」の写真を撮り、アップロードします。 写真がはっきりと見えるようにし、書類の四隅がすべて写っていることを確認してください。端末のアップロードオプションを使用して、本人確認書類の表面と裏面をアップロードすることもできます。





完了したら、[審査に提出]をクリックします。 初級KYC認証の結果は24時間以内に表示されます。













MEXCの公式ウェブサイトにログインし、右上の人型アイコンをクリックし、[本人確認]を選択します。









「上級KYC認証」の横にある[ウェブで認証]をクリックします。









上級KYC認証のページでは、次のステップとして本人確認書類の提出と顔認証が必要であることが表示されます。事前に必要書類を準備し、撮影のため明るい場所に行ってください。その後、[認証を開始する]をクリックします。









「国/地域（書類の発行国を選択してください）」と「本人確認書類」を選択し、「本人確認書類（表面）」と「本人確認書類（裏面）」の写真を撮り、アップロードします。 写真がはっきりと見えるようにし、書類の四隅がすべて写っていることを確認してください。





端末のアップロードオプションを使用して、本人確認書類の表面と裏面をアップロードすることもできます。[続ける]をクリックします。





注意：初級KYC認証を完了していない場合は、 上級KYC認証の際に「国/地域（書類の発行国を選択してください）」と「本人確認書類」の種類を選択する必要があります。初級KYC認証を完了している場合は、デフォルトで初級KYC認証で選択した本人確認書類の国籍が使用され、本人確認書類の種類だけを選択する必要があります。









居住地を選択し[同意して続行]をクリックします。









[準備完了]をクリックし、画面の指示に従って顔認証を行って上級KYC認証を完了します。





顔認証プロセスでは、明るい場所を選び、画像が鮮明であることを確認してください。









認証結果は24時間以内に出ますので、しばらくお待ちください。













1）MEXCアプリにログインします。左上の人型アイコンをタップします。





2）[認証]をタップします。





3） 「初級KYC認証」の[認証]をタップします。初級KYC認証をスキップして、上級KYC認証に進むこともできます。









4）検索ボックスで検索し、書類が発行された国または地域を選択してください。





5）本人確認書類の種類を選択し、下の[提出]をタップします。





6）身分証明書の表面と裏面の写真をアップロードします。写真がはっきりと見えるようにし、書類の四隅がすべて写っていることを確認してください。アップロードが成功したら、[提出]をタップします。初級KYC認証の結果は24時間以内に表示されます。













1）MEXCアプリにログインします。左上の人型アイコンをタップします。





2） [認証]をタップします。





3）「上級KYC認証」の[認証]をタップします。









4）検索ボックスで検索し、書類が発行された国または地域を選択してください。





5）本人確認書類の種類を選択し、下の[続ける]をタップします。





6）本人確認ページで、本人確認書類と自撮り写真（セルフィー）を撮るための次のステップについて説明されます。 [続行]をタップし、ページ上の指示に従って、書類の表面と裏面の写真を撮影して送信し、自撮り写真を撮影して送信すると、上級KYC認証の操作が完了します。









認証結果は24時間以内に通知されますので、しばらくお待ちください。



