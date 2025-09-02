1. KYC認証とはなんですか？ KYCは、Know Your Customerの略です。顧客を十分に理解するという考え方です。また、実名での認証を意味します。 2. KYC認証の重要性とは？ KYC認証は、資産の安全性を高めることができます。 KYC認証のレベルによって、異なる取引権限や金融活動の制限を解除することができます。 KYC認証を完了すると、購入や出金の際の単一の取引限度額を増やすこと1. KYC認証とはなんですか？ KYCは、Know Your Customerの略です。顧客を十分に理解するという考え方です。また、実名での認証を意味します。 2. KYC認証の重要性とは？ KYC認証は、資産の安全性を高めることができます。 KYC認証のレベルによって、異なる取引権限や金融活動の制限を解除することができます。 KYC認証を完了すると、購入や出金の際の単一の取引限度額を増やすこと
MEXCでKYC認証を行う方法

2025/9/2
1. KYC認証とはなんですか？


KYCは、Know Your Customerの略です。顧客を十分に理解するという考え方です。また、実名での認証を意味します。

2. KYC認証の重要性とは？


  • KYC認証は、資産の安全性を高めることができます。
  • KYC認証のレベルによって、異なる取引権限や金融活動の制限を解除することができます。
  • KYC認証を完了すると、購入や出金の際の単一の取引限度額を増やすことができます。
  • KYC認証を完了すると、先物ボーナスの特典を増やすことができます。

3. MEXCにおけるKYC認証の分類と違い


MEXCにおけるKYC認証には、初級と上級の2種類があります。下の表で両者の違いをご理解いただけます。
KYC認証種別
認証資料
出金可能額/24時間
初級KYC認証
基本的な個人情報
80 BTC
上級KYC認証
基本認証情報
顔認証
200 BTC

4. KYC認証を完了する方法


4.1 ウェブサイトでの初級KYC認証


MEXCの公式ウェブサイトにログインし、右上の人型アイコンをクリックし、[本人確認]を選択します。


次に「初級KYC認証」の横にある[ウェブで認証]をクリックします。初級KYC認証をスキップして、直接、上級KYC認証に進むこともできます。


初級KYC認証ページで、「国/地域（書類の発行国を選択してください）」と「本人確認書類」を選択し。

「本人確認書類（表面）」と「本人確認書類（裏面）」の写真を撮り、アップロードします。 写真がはっきりと見えるようにし、書類の四隅がすべて写っていることを確認してください。端末のアップロードオプションを使用して、本人確認書類の表面と裏面をアップロードすることもできます。

完了したら、[審査に提出]をクリックします。 初級KYC認証の結果は24時間以内に表示されます。


4.2 ウェブサイトでの上級KYC認証


MEXCの公式ウェブサイトにログインし、右上の人型アイコンをクリックし、[本人確認]を選択します。


「上級KYC認証」の横にある[ウェブで認証]をクリックします。


上級KYC認証のページでは、次のステップとして本人確認書類の提出と顔認証が必要であることが表示されます。事前に必要書類を準備し、撮影のため明るい場所に行ってください。その後、[認証を開始する]をクリックします。


「国/地域（書類の発行国を選択してください）」と「本人確認書類」を選択し、「本人確認書類（表面）」と「本人確認書類（裏面）」の写真を撮り、アップロードします。 写真がはっきりと見えるようにし、書類の四隅がすべて写っていることを確認してください。

端末のアップロードオプションを使用して、本人確認書類の表面と裏面をアップロードすることもできます。[続ける]をクリックします。

注意：初級KYC認証を完了していない場合は、 上級KYC認証の際に「国/地域（書類の発行国を選択してください）」と「本人確認書類」の種類を選択する必要があります。初級KYC認証を完了している場合は、デフォルトで初級KYC認証で選択した本人確認書類の国籍が使用され、本人確認書類の種類だけを選択する必要があります。


居住地を選択し[同意して続行]をクリックします。


[準備完了]をクリックし、画面の指示に従って顔認証を行って上級KYC認証を完了します。

顔認証プロセスでは、明るい場所を選び、画像が鮮明であることを確認してください。


認証結果は24時間以内に出ますので、しばらくお待ちください。


4.3 アプリ：初級KYC認証


1）MEXCアプリにログインします。左上の人型アイコンをタップします。

2）[認証]をタップします。

3） 「初級KYC認証」の[認証]をタップします。初級KYC認証をスキップして、上級KYC認証に進むこともできます。


4）検索ボックスで検索し、書類が発行された国または地域を選択してください。

5）本人確認書類の種類を選択し、下の[提出]をタップします。

6）身分証明書の表面と裏面の写真をアップロードします。写真がはっきりと見えるようにし、書類の四隅がすべて写っていることを確認してください。アップロードが成功したら、[提出]をタップします。初級KYC認証の結果は24時間以内に表示されます。


4.4 アプリ：上級KYC認証


1）MEXCアプリにログインします。左上の人型アイコンをタップします。

2） [認証]をタップします。

3）「上級KYC認証」の[認証]をタップします。


4）検索ボックスで検索し、書類が発行された国または地域を選択してください。

5）本人確認書類の種類を選択し、下の[続ける]をタップします。

6）本人確認ページで、本人確認書類と自撮り写真（セルフィー）を撮るための次のステップについて説明されます。 [続行]をタップし、ページ上の指示に従って、書類の表面と裏面の写真を撮影して送信し、自撮り写真を撮影して送信すると、上級KYC認証の操作が完了します。


認証結果は24時間以内に通知されますので、しばらくお待ちください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


