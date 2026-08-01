Hippius 本日の価格

Hippius (SN75) の本日のライブ価格は ¥ 3.691 で、直近24時間で 0.29% 変動しました。現在の SN75 から JPY への変換レートは、¥ 3.691 につき SN75 です。

Hippius は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SN75 です。直近24時間の SN75 は、¥ 3.598 (安値) から ¥ 3.72 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SN75 は直近1時間で +0.13%、直近7日間で +14.44% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 17.69K に達しました。

Hippius (SN75) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 17.69K¥ 17.69K ¥ 17.69K 完全希薄化後時価総額 ¥ 77.51M¥ 77.51M ¥ 77.51M 循環供給量 ---- -- 総供給量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 パブリックブロックチェーン TAO

Hippius の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 17.69K です。SN75 の循環供給量は --、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 77.51M です。