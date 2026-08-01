Singularry AI 本日の価格

Singularry AI (SINGULARRY) の本日のライブ価格は ¥ 0.01124 で、直近24時間で 2.26% 変動しました。現在の SINGULARRY から JPY への変換レートは、¥ 0.01124 につき SINGULARRY です。

Singularry AI は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4367 位、循環供給量は 0.00 SINGULARRY です。直近24時間の SINGULARRY は、¥ 0.01048 (安値) から ¥ 0.01162 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 8.16577443367371239、史上最安値は ¥ 0.8931206108938035 です。

短期的なパフォーマンスでは、SINGULARRY は直近1時間で -2.10%、直近7日間で -5.31% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 42.63K に達しました。

Singularry AI (SINGULARRY) 市場情報

ランキング No.4367 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 42.63K¥ 42.63K ¥ 42.63K 完全希薄化後時価総額 ¥ 11.24M¥ 11.24M ¥ 11.24M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン BSC

Singularry AI の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 42.63K です。SINGULARRY の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.24M です。