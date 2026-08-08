暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、シバイヌ のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、シバイヌ のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

SHIB についての詳細

SHIB 価格情報

SHIB とは

SHIB ホワイトペーパー

SHIB 公式ウェブサイト

SHIB トケノミクス

SHIB 価格予測

SHIB 履歴

SHIB 購入ガイド

SHIB から法定通貨への変換

SHIB 現物

SHIB USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

シバイヌ (SHIB) 本日のテクニカル分析

シバイヌ (SHIB) 本日のテクニカル分析

シバイヌ 分析ページでは、AIによって生成された SHIB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で シバイヌ の分析内容について詳しくご覧ください。

シバイヌ (SHIB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.000004671---8.58%+9.54%-29.28%
シバイヌ 価格について詳しく知る

シバイヌ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる シバイヌ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 5
購入 5
移動平均:強い売り売却 11中立 3購入 0
テクニカル指標:中立売却 5中立 2購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.000004668
0.000004667
R2
0.000004667
0.000004666
R1
0.000004666
0.000004666
PP
0.000004665
0.000004665
S1
0.000004664
0.000004664
S2
0.000004663
0.000004664
S3
0.000004662
0.000004663

シバイヌ 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.07M
$39.53 M
$40.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.64M
3日間のアクティブ購入額
$6.43 M
3日間のアクティブ売却額
$5.79 M
7日間のアクティブ売買差額
0.48M
7日間のアクティブ購入額
$29.08 M
7日間のアクティブ売却額
$28.59 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

シバイヌ 資本フロー

純流入SHIBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.20 M0.00
2026-08-07-$1.31 M0.00
2026-08-06-$0.23 M0.00
2026-08-05-$0.75 M0.00
2026-08-04-$0.61 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

シバイヌ についてさらに詳しく知る

MEXCの シバイヌ (SHIB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、シバイヌ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SHIB/USDT
$0.000004671
$0.000004671$0.000004671
-0.25%
122.01B (USDT)
SHIB/USDC
$0.000004672
$0.000004672$0.000004672
-0.33%
5.51B (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SHIB から USD の計算機

金額

SHIB
SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0.000004671 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック