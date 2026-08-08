シバイヌ (SHIB) 本日のテクニカル分析 シバイヌ 分析ページでは、AIによって生成された SHIB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で シバイヌ の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

シバイヌ (SHIB) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.000004671 -- -8.58% +9.54% -29.28%

シバイヌ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる シバイヌ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 5 購入 5 移動平均 : 強い売り 売却 11 中立 3 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 2 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.000004668 0.000004667 R2 0.000004667 0.000004666 R1 0.000004666 0.000004666 PP 0.000004665 0.000004665 S1 0.000004664 0.000004664 S2 0.000004663 0.000004664 S3 0.000004662 0.000004663

シバイヌ 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.07M $39.53 M $40.60 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.64M 3日間のアクティブ購入額 $6.43 M 3日間のアクティブ売却額 $5.79 M 7日間のアクティブ売買差額 0.48M 7日間のアクティブ購入額 $29.08 M 7日間のアクティブ売却額 $28.59 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 シバイヌ 資本フロー 純流入 SHIBUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.20 M 0.00 2026-08-07 -$1.31 M 0.00 2026-08-06 -$0.23 M 0.00 2026-08-05 -$0.75 M 0.00 2026-08-04 -$0.61 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの シバイヌ (SHIB) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、シバイヌ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SHIB / USDT $0.000004671 $0.000004671 $0.000004671 -0.25% 122.01B (USDT) 取 引 SHIB / USDC $0.000004672 $0.000004672 $0.000004672 -0.33% 5.51B (USDT) 取 引