シバイヌ (SHIB) 本日のテクニカル分析
シバイヌ 分析ページでは、AIによって生成された SHIB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で シバイヌ の分析内容について詳しくご覧ください。
シバイヌ (SHIB) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.000004671
|--
|-8.58%
|+9.54%
|-29.28%
シバイヌ テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる シバイヌ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 16
中立 5
購入 5
|移動平均:
|強い売り
|売却 11
|中立 3
|購入 0
|テクニカル指標:
|中立
|売却 5
|中立 2
|購入 5
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.000004668
0.000004667
R2
0.000004667
0.000004666
R1
0.000004666
0.000004666
PP
0.000004665
0.000004665
S1
0.000004664
0.000004664
S2
0.000004663
0.000004664
S3
0.000004662
0.000004663
シバイヌ 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-1.07M
$39.53 M
$40.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.64M
3日間のアクティブ購入額
$6.43 M
3日間のアクティブ売却額
$5.79 M
7日間のアクティブ売買差額
0.48M
7日間のアクティブ購入額
$29.08 M
7日間のアクティブ売却額
$28.59 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
シバイヌ 資本フロー
純流入SHIBUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|$0.20 M
|0.00
|2026-08-07
|-$1.31 M
|0.00
|2026-08-06
|-$0.23 M
|0.00
|2026-08-05
|-$0.75 M
|0.00
|2026-08-04
|-$0.61 M
|0.00
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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