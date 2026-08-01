Reserve Rights (RSR) ライブ価格チャート
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2026-08-09 00:26:02 (UTC+8) Reserve Rights 本日の価格
Reserve Rights (RSR) の本日のライブ価格は
¥ 0.001271 で、直近24時間で 0.31% 変動しました。現在の RSR から JPY への変換レートは、 ¥ 0.001271 につき RSR です。
Reserve Rights は現在、時価総額
¥ 79.51M で #194 位、循環供給量は 62.55B RSR です。直近24時間の RSR は、 ¥ 0.001206 (安値) から ¥ 0.00132 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 18.67452985、史上最安値は ¥ 0.1958313276918 です。
短期的なパフォーマンスでは、RSR は直近1時間で
-0.63%、直近7日間で +0.63% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 70.81K に達しました。 Reserve Rights (RSR) 市場情報 完全希薄化後時価総額 ¥ 127.10M ¥ 127.10M ¥ 127.10M 最大供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000
Reserve Rights の現在の時価総額は
¥ 79.51M、24時間取引高は ¥ 70.81K です。RSR の循環供給量は 62.55B、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 127.10M です。 購入 Reserve Rights Reserve Rights 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001206 ¥ 0.001206 ¥ 0.001206
24H 最安値
¥ 0.00132 ¥ 0.00132 ¥ 0.00132
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.001206 ¥ 0.001206 ¥ 0.001206 24H 最高値 ¥ 0.00132 ¥ 0.00132 ¥ 0.00132 過去最高値 ¥ 18.67452985 ¥ 18.67452985 ¥ 18.67452985 最安値 ¥ 0.1958313276918 ¥ 0.1958313276918 ¥ 0.1958313276918 Reserve Rights (RSR) 価格履歴 JPY
Reserve Rights の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ -0.00062003 -0.31% 30日 ¥ 0 0.00% 60日 ¥ -0.000107 -7.77% 90日 ¥ -0.000912 -41.78% Reserve Rights 本日の価格変動
本日 RSR は、
¥ -0.00062003 (-0.31%) の変動を記録しました。 Reserve Rights 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ 0 (0.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Reserve Rights 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、RSR は、
¥ -0.000107 (-7.77%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Reserve Rights 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.000912 (-41.78%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Reserve Rights (RSR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の RSR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
RSR_USDTは4時間足チャートにおいて0.00123の価格帯で推移しています。価格は中心軸である0.001224を上回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期移動平均線群も依然として買い優位の並びとなっています。MACD指標はデッドクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立ゾーンに位置しています。ストキャスティクスの高速線と遅速線には分層現象が見られます。ボラティリティは現在の水準を維持しています。買いと売りの勢力分布は比較的均衡しています。上方のR1レジスタンスレベル0.001232は現行価格から極めて近い位置にあります。一方、下方のS1サポートレベル0.001218は近距離での参考値となります。中心軸である0.001224は内部構造の基準点として機能しています。さらに遠方のR2レジスタンスレベル0.001238が上昇余地を規定し、S2サポートレベル0.00121が下落の下限を示しています。重要な価格帯が現行価格周辺に密集しており、市場は狭いレンジでの膠着状態にあります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Reserve Rights の価格に影響を与える要因は何ですか？
RSRの価格は、以下の要因によって影響を受けます：1）リザーブ・プロトコルの採用と利用拡大、2）全体的な暗号資産市場のセンチメントおよびビットコインとの相関、3）DeFiセクターのパフォーマンスとステーブルコインの需要、4）ガバナンスおよびステーキングメカニズムにおけるトークンのユーティリティ、5）ステーブルコインに影響を及ぼす規制動向。
人はなぜ今日 Reserve Rights の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの理由から今日のRSRの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオの追跡、投資タイミングの判断、市場分析、そして利益・損失の計算が含まれます。RSRのRSVステーブルコインを伴うデュアルトークンモデルは、独自の価格動向を生み出しています。トレーダーは日々の変動を注視してエントリー／エグジットのポイントを確認し、長期保有者は他のDeFiトークンとのパフォーマンスを比較しながら運用状況を把握しています。
Reserve Rights の価格予測 Reserve Rights (RSR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の RSR の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Reserve Rights (RSR) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Reserve Rights の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Reserve Rights が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？RSR の 2026–2027 年の価格予測は
Reserve Rights 価格予測
ページでご確認いただけます。
Reserve Rights について
Reserve Rights (RSR)は、Reserve Stablecoin (RSV)の安定性を維持するために設計されたデュアルトークン安定コインプラットフォームです。RSRトークンは、RSVの価値を維持する上で重要な役割を果たし、安全網のような役割を果たします：RSVの価格がそのペッグを下回ると、RSRはRSVを購入し、その後RSVを焼却して供給を減らし、ペッグを回復します。逆に、RSVがそのペッグを上回って取引されている場合、追加のRSVが発行され、担保トークンとして売却されます。Reserve Rightsプロジェクトは、フィアット通貨に対する分散型で検閲に耐える解決策を提供することを目指しており、取引のための安定した安全な交換手段を提供します。このプラットフォームはEthereumブロックチェーン上で動作し、トランザクションとRSRおよびRSVトークンの管理のためにスマートコントラクトを活用しています。
日本 で Reserve Rights を購入して投資する方法
Reserve Rights を使用する準備はできていますか？MEXCでは、RSR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Reserve Rights の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Reserve Rights (RSR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Reserve Rights が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Reserve Rights でできること
Reserve Rights を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Reserve Rights (RSR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Reserve Rights ( RSR ) とは何か
"Reserveは、分散化によってリスクを軽減するために設計された、柔軟性のあるステーブルコインのプールです。
分散と分散型ガバナンスによってリスクを軽減するように設計されています。"
ホワイトペーパー
Reserve Protocolは、個々のチームメンバーを強調するよりも、コミュニティ参加および分散型開発を重視します。このプラットフォームは、誰でもアクセス・管理できるよう設計されており、エコシステム全体にわたる幅広い参加を促進します。初期の開発はコアチームが主導していますが、プロトコルの設計自体がコミュニティメンバーにRTokensの作成および管理への積極的な関与を呼びかけています。チームの哲学は、「オープンなコラボレーション」と「競争的なイノベーション」に基づいており、より広範な暗号資産コミュニティとの継続的なエンゲージメントを通じて、ガバナンスシステムの改善およびプロトコルの強化を目指しています。こうした協働的な姿勢は、ユーザーのニーズに応じた継続的な改善および適応を支援することを目的としています。
Reserve Protocolは、専門的なステーブルデジタル通貨であるRTokensを生成する仕組みを採用しています。ユーザーはまず、多様なデジタル資産のバスケットを担保として預け入れることから始めます。これらの資産は、RTokenの安定性を支えるようバランスよく構成されます。このプロトコルは、過剰担保（overcollateralization）を含む複数層のセキュリティおよび安定性メカニズムに依拠しており、これは裏付け資産の価値が発行されたRTokensの価値よりも大きいことを意味し、市場のボラティリティや資産価格の変動に対する保護バッファを提供します。もし何らかの裏付け資産に問題が生じた場合、自動バックアップ機構が事前に承認済みの代替資産でそれを置き換えることで、RTokenの安定性を維持します。これらの操作はすべてスマートコントラクトによって管理されるため、人的介入なしに一貫性と透明性が保たれます。
エコシステムには、主に2種類のトークンが含まれています：RTokens と RSR（Reserve Rights トークン）です。それぞれ異なる機能を担っています。RTokens は、プラットフォーム上で作成されたステーブルコインであり、日常的な取引や価値の保存を目的としており、デジタル資産の組み合わせによるバックアップによって信頼性を維持しています。一方、RSR は、システム内における参加および所有を促進するトークンです。RSR ホルダーは、ネットワークのセキュリティ向上および RToken の安定性保護のために、自らのトークンをステーキングできます。このステーキングにより得られる報酬は、一般的にシステムの収益および手数料から派生します。ただし、報酬設計はプロトコル全体で一律ではなく、各 RToken が独自のルールを設定し、RSR ステーカーへの報酬配分方法を定めることができます。これにより、各 RToken 固有のセキュリティ要件に応じたインセンティブ設計が可能となります。
Reserve Protocolのビジョンは、標準的なデジタル通貨の発行を越えて、従来の選択肢よりも価値をよりよく保持できるグローバルな通貨システムの構築を目指しています。開発アプローチは体系的で、まず基本的な資産担保型トークンから始め、徐々に高度な機能を追加していきます。これにより、各コンポーネントを個別にテスト・洗練させることができます。注力している主要な領域の一つは、ブロックチェーンネットワーク上で利用可能になるリアルワールドアセット（RWA）の統合です。同時に、チームはガバナンスの強化にも取り組んでおり、プロトコルがより分散化され、時間とともにユーザー自身による支配が強まっていくことを目指しています。長期的な目標は、世代を超えて購買力を維持できる安定通貨の実現です。これは、慎重な開発と、技術的・経済的要素の統合に依存します。
Reserve Protocolは、他のデジタル資産によって裏付けられた安定したデジタル通貨を作成するためのプラットフォームです。これは、価格変動が激しい暗号資産と比較して価値を安定的に維持する「デジタル金庫」のように機能することを意図しています。その目的は、従来の通貨に対するより安定した代替手段を提供することであり、特に経済的に不安定な地域に住む人々にとって大きなメリットがあります。セキュリティ・安定性・アクセシビリティを組み合わせることで、デジタル時代にふさわしい信頼できる金融ツールを提供することを目指しています。
Reserve Rights資料
Reserve Rights についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Reserve Rights に関するその他の質問
Reserve Rights が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Reserve Rights の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Reserve Rights の価格は ¥ 0.199547 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Reserve Rights は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、RSR への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Reserve Rights がMEXCで取引されました。
RSR ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Reserve Rights 価格を確認するには、RSR 価格のページにアクセスしてください。
RSR の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,091.83
+0.01%
ETH
1,922.83
+0.01%
GOLD(XAUT)
4,329.62
-0.05%
SOL
76.35
-0.05%
XMR
385.64
+0.53%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、RSR/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Reserve Rights の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Reserve Rights 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Reserve Rights (RSR) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-09 00:26:02 (UTC+8) Reserve Rights (RSR) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
RSR USDT（先物取引）
RSR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの RSR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。