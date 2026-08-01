Reserve Rights 本日の価格

Reserve Rights (RSR) の本日のライブ価格は ¥ 0.001271 で、直近24時間で 0.31% 変動しました。現在の RSR から JPY への変換レートは、¥ 0.001271 につき RSR です。

Reserve Rights は現在、時価総額 ¥ 79.51M で #194 位、循環供給量は 62.55B RSR です。直近24時間の RSR は、¥ 0.001206 (安値) から ¥ 0.00132 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 18.67452985、史上最安値は ¥ 0.1958313276918 です。

短期的なパフォーマンスでは、RSR は直近1時間で -0.63%、直近7日間で +0.63% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 70.81K に達しました。

Reserve Rights (RSR) 市場情報

ランキング No.194 時価総額 ¥ 79.51M¥ 79.51M ¥ 79.51M 取引高 (24H) ¥ 70.81K¥ 70.81K ¥ 70.81K 完全希薄化後時価総額 ¥ 127.10M¥ 127.10M ¥ 127.10M 循環供給量 62.55B 62.55B 62.55B 最大供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 総供給量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 循環率 62.55% 市場占有率 0.01% パブリックブロックチェーン ETH

Reserve Rights の現在の時価総額は ¥ 79.51M、24時間取引高は ¥ 70.81K です。RSR の循環供給量は 62.55B、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 127.10M です。