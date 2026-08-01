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本日の Reserve Rights のライブ価格は 0.001271 JPY です。RSR の時価総額は 79,505,084.269661 JPY です。日本 のリアルタイムの RSR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Reserve Rights のライブ価格は 0.001271 JPY です。RSR の時価総額は 79,505,084.269661 JPY です。日本 のリアルタイムの RSR から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Reserve Rights価格(RSR)

1 RSR から JPY へのライブ価格：

¥0.19939
¥0.19939¥0.19939
-0.31%1D
JPY
Reserve Rights (RSR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:26:02 (UTC+8)

Reserve Rights 本日の価格

Reserve Rights (RSR) の本日のライブ価格は ¥ 0.001271 で、直近24時間で 0.31% 変動しました。現在の RSR から JPY への変換レートは、¥ 0.001271 につき RSR です。

Reserve Rights は現在、時価総額 ¥ 79.51M#194 位、循環供給量は 62.55B RSR です。直近24時間の RSR は、¥ 0.001206 (安値) から ¥ 0.00132 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 18.67452985、史上最安値は ¥ 0.1958313276918 です。

短期的なパフォーマンスでは、RSR は直近1時間で -0.63%、直近7日間で +0.63% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 70.81K に達しました。

Reserve Rights (RSR) 市場情報

No.194

¥ 79.51M
¥ 79.51M¥ 79.51M

¥ 70.81K
¥ 70.81K¥ 70.81K

¥ 127.10M
¥ 127.10M¥ 127.10M

62.55B
62.55B 62.55B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

62.55%

0.01%

ETH

Reserve Rights の現在の時価総額は ¥ 79.51M、24時間取引高は ¥ 70.81K です。RSR の循環供給量は 62.55B、総供給量は 100000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 127.10M です。

Reserve Rights 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.001206
¥ 0.001206¥ 0.001206
24H 最安値
¥ 0.00132
¥ 0.00132¥ 0.00132
24H 最高値

¥ 0.001206
¥ 0.001206¥ 0.001206

¥ 0.00132
¥ 0.00132¥ 0.00132

¥ 18.67452985
¥ 18.67452985¥ 18.67452985

¥ 0.1958313276918
¥ 0.1958313276918¥ 0.1958313276918

-0.63%

-0.31%

+0.63%

+0.63%

Reserve Rights (RSR) 価格履歴 JPY

Reserve Rights の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.00062003-0.31%
30日¥ 00.00%
60日¥ -0.000107-7.77%
90日¥ -0.000912-41.78%
Reserve Rights 本日の価格変動

本日 RSR は、 ¥ -0.00062003 (-0.31%) の変動を記録しました。

Reserve Rights 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ 0 (0.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Reserve Rights 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、RSR は、 ¥ -0.000107 (-7.77%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Reserve Rights 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.000912 (-41.78%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Reserve Rights (RSR) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Reserve Rights 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Reserve Rights の分析

この分析では、AIモデルを活用して Reserve Rights の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Reserve Rights 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の RSR 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

RSR_USDTは4時間足チャートにおいて0.00123の価格帯で推移しています。価格は中心軸である0.001224を上回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期移動平均線群も依然として買い優位の並びとなっています。MACD指標はデッドクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立ゾーンに位置しています。ストキャスティクスの高速線と遅速線には分層現象が見られます。ボラティリティは現在の水準を維持しています。買いと売りの勢力分布は比較的均衡しています。上方のR1レジスタンスレベル0.001232は現行価格から極めて近い位置にあります。一方、下方のS1サポートレベル0.001218は近距離での参考値となります。中心軸である0.001224は内部構造の基準点として機能しています。さらに遠方のR2レジスタンスレベル0.001238が上昇余地を規定し、S2サポートレベル0.00121が下落の下限を示しています。重要な価格帯が現行価格周辺に密集しており、市場は狭いレンジでの膠着状態にあります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Reserve Rights の価格に影響を与える要因は何ですか？

RSRの価格は、以下の要因によって影響を受けます：1）リザーブ・プロトコルの採用と利用拡大、2）全体的な暗号資産市場のセンチメントおよびビットコインとの相関、3）DeFiセクターのパフォーマンスとステーブルコインの需要、4）ガバナンスおよびステーキングメカニズムにおけるトークンのユーティリティ、5）ステーブルコインに影響を及ぼす規制動向。

人はなぜ今日 Reserve Rights の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のRSRの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオの追跡、投資タイミングの判断、市場分析、そして利益・損失の計算が含まれます。RSRのRSVステーブルコインを伴うデュアルトークンモデルは、独自の価格動向を生み出しています。トレーダーは日々の変動を注視してエントリー／エグジットのポイントを確認し、長期保有者は他のDeFiトークンとのパフォーマンスを比較しながら運用状況を把握しています。

Reserve Rights の価格予測

Reserve Rights (RSR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の RSR の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Reserve Rights (RSR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Reserve Rights の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Reserve Rights が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？RSR の 2026–2027 年の価格予測は Reserve Rights 価格予測 ページでご確認いただけます。

Reserve Rights について

Reserve Rights (RSR)は、Reserve Stablecoin (RSV)の安定性を維持するために設計されたデュアルトークン安定コインプラットフォームです。RSRトークンは、RSVの価値を維持する上で重要な役割を果たし、安全網のような役割を果たします：RSVの価格がそのペッグを下回ると、RSRはRSVを購入し、その後RSVを焼却して供給を減らし、ペッグを回復します。逆に、RSVがそのペッグを上回って取引されている場合、追加のRSVが発行され、担保トークンとして売却されます。Reserve Rightsプロジェクトは、フィアット通貨に対する分散型で検閲に耐える解決策を提供することを目指しており、取引のための安定した安全な交換手段を提供します。このプラットフォームはEthereumブロックチェーン上で動作し、トランザクションとRSRおよびRSVトークンの管理のためにスマートコントラクトを活用しています。

日本 で Reserve Rights を購入して投資する方法

Reserve Rights を使用する準備はできていますか？MEXCでは、RSR の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Reserve Rights の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Reserve Rights (RSR) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Reserve Rights が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Reserve Rights (RSR) の購入ガイド

Reserve Rights でできること

Reserve Rights を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Reserve Rights (RSR) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Reserve Rights ( RSR ) とは何か

"Reserveは、分散化によってリスクを軽減するために設計された、柔軟性のあるステーブルコインのプールです。 分散と分散型ガバナンスによってリスクを軽減するように設計されています。"

ホワイトペーパー

Reserve Rights資料

Reserve Rights についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Reserve Rightsウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

よくある質問： Reserve Rights に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:26:02 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Reserve Rights についてさらに詳しく知る

RSR USDT（先物取引）

RSR をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの RSR USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Reserve Rights (RSR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Reserve Rights ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RSR/USDT
¥0.19939
¥0.19939¥0.19939
-0.22%
57.07M (USDT)
RSR/USDC
¥0.19939
¥0.19939¥0.19939
-0.22%
45.64M (USDT)

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¥49.44715
¥49.44715¥49.44715

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ZKcandy

ZKcandy

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¥219.8000
¥219.8000¥219.8000

+18.89%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.7187
¥153.7187¥153.7187

+1.10%

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STONK

STONK

¥1.176087
¥1.176087¥1.176087

+6.75%

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Squid

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¥14.30584
¥14.30584¥14.30584

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ZAY

¥219.8000
¥219.8000¥219.8000

+18.89%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

¥12.08900
¥12.08900¥12.08900

+8.45%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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