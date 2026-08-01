RICE AI 本日の価格

RICE AI (RICE) の本日のライブ価格は ¥ 0.003913 で、直近24時間で 0.30% 変動しました。現在の RICE から JPY への変換レートは、¥ 0.003913 につき RICE です。

RICE AI は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- RICE です。直近24時間の RICE は、¥ 0.003545 (安値) から ¥ 0.004254 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、RICE は直近1時間で -0.67%、直近7日間で -2.13% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 69.32K に達しました。

RICE AI (RICE) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 69.32K¥ 69.32K ¥ 69.32K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.91M¥ 3.91M ¥ 3.91M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

RICE AI の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 69.32K です。RICE の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.91M です。