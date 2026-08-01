この分析では、AIモデルを活用して SuperRare の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の RARE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ 中立 K ≈ D (±1%) 短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

RARE_USDTは4時間足チャートにおいて、0.01225のハブポイントを下回る位置で推移しています。価格はS2とS1によって形成された狭いレンジ内に留まっており、中枢となる0.01251が現値を上回る形で構造的な抑制圧力を加えています。短期移動平均線群は買い優勢な並びを見せ、EMA指標も同様に短期的な強気シグナルを確認しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、勢いの転換を示唆しています。RSIは中立ゾーンに位置し、極端な乖離は見られません。また、ストキャスティクスやボリンジャーバンドなどの指標も同方向性で短期的な反発の需要を示しています。ボラティリティは低水準で横ばいの動きを維持しています。 近隣のレジスタンスはS1の0.01229に設定されており、このレベルは現値からわずか0.3%の距離にあります。さらに上位の重要な参考点は中枢である0.01251で、こちらは現値から2.1%の距離にあり、主要な障壁となっています。一方、近隣のサポートはS2の0.01215に位置し、現値から0.8%の距離にあり、緩衝材として機能しています。遠方の参考ポイントとしてはR1の0.01265が注目され、現値から3.3%の距離にあり、拡張目標として捉えられます。下限の極限参考点はR2であり、逆の論理に基づいています。現在の相場状況では、S1のブレイクアウトの有効性が焦点となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。