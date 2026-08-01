Railgun 本日の価格

Railgun (RAIL) の本日のライブ価格は ¥ 1.4617 で、直近24時間で 0.17% 変動しました。現在の RAIL から JPY への変換レートは、¥ 1.4617 につき RAIL です。

Railgun は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- RAIL です。直近24時間の RAIL は、¥ 1.443 (安値) から ¥ 1.5038 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、RAIL は直近1時間で -0.20%、直近7日間で +4.84% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.36K に達しました。

Railgun (RAIL) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 57.36K¥ 57.36K ¥ 57.36K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン ETH

Railgun の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 57.36K です。RAIL の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。