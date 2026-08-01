Radicle 本日の価格

Radicle (RAD) の本日のライブ価格は ¥ 0.2085 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の RAD から JPY への変換レートは、¥ 0.2085 につき RAD です。

Radicle は現在、時価総額 ¥ 12.32M で #864 位、循環供給量は 59.08M RAD です。直近24時間の RAD は、¥ 0.2067 (安値) から ¥ 0.2089 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,294.26701754、史上最安値は ¥ 31.66262140544676851 です。

短期的なパフォーマンスでは、RAD は直近1時間で +0.04%、直近7日間で +2.75% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.22K に達しました。

Radicle (RAD) 市場情報

ランキング No.864 時価総額 ¥ 12.32M¥ 12.32M ¥ 12.32M 取引高 (24H) ¥ 55.22K¥ 55.22K ¥ 55.22K 完全希薄化後時価総額 ¥ 20.85M¥ 20.85M ¥ 20.85M 循環供給量 59.08M 59.08M 59.08M 最大供給量 99,999,620 99,999,620 99,999,620 総供給量 99,998,580 99,998,580 99,998,580 循環率 59.07% パブリックブロックチェーン ETH

Radicle の現在の時価総額は ¥ 12.32M、24時間取引高は ¥ 55.22K です。RAD の循環供給量は 59.08M、総供給量は 99998580 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 20.85M です。