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本日の Radicle のライブ価格は 0.2085 JPY です。RAD の時価総額は 12,317,341.59971716683 JPY です。日本 のリアルタイムの RAD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Radicle のライブ価格は 0.2085 JPY です。RAD の時価総額は 12,317,341.59971716683 JPY です。日本 のリアルタイムの RAD から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Radicle価格(RAD)

1 RAD から JPY へのライブ価格：

¥32.7345
¥32.7345¥32.7345
-0.04%1D
JPY
Radicle (RAD) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 00:07:04 (UTC+8)

Radicle 本日の価格

Radicle (RAD) の本日のライブ価格は ¥ 0.2085 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の RAD から JPY への変換レートは、¥ 0.2085 につき RAD です。

Radicle は現在、時価総額 ¥ 12.32M#864 位、循環供給量は 59.08M RAD です。直近24時間の RAD は、¥ 0.2067 (安値) から ¥ 0.2089 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 4,294.26701754、史上最安値は ¥ 31.66262140544676851 です。

短期的なパフォーマンスでは、RAD は直近1時間で +0.04%、直近7日間で +2.75% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.22K に達しました。

Radicle (RAD) 市場情報

No.864

¥ 12.32M
¥ 12.32M¥ 12.32M

¥ 55.22K
¥ 55.22K¥ 55.22K

¥ 20.85M
¥ 20.85M¥ 20.85M

59.08M
59.08M 59.08M

99,999,620
99,999,620 99,999,620

99,998,580
99,998,580 99,998,580

59.07%

ETH

Radicle の現在の時価総額は ¥ 12.32M、24時間取引高は ¥ 55.22K です。RAD の循環供給量は 59.08M、総供給量は 99998580 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 20.85M です。

Radicle 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.2067
¥ 0.2067¥ 0.2067
24H 最安値
¥ 0.2089
¥ 0.2089¥ 0.2089
24H 最高値

¥ 0.2067
¥ 0.2067¥ 0.2067

¥ 0.2089
¥ 0.2089¥ 0.2089

¥ 4,294.26701754
¥ 4,294.26701754¥ 4,294.26701754

¥ 31.66262140544676851
¥ 31.66262140544676851¥ 31.66262140544676851

+0.04%

-0.04%

+2.75%

+2.75%

Radicle (RAD) 価格履歴 JPY

Radicle の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.013099-0.04%
30日¥ -0.0065-3.03%
60日¥ -0.0019-0.91%
90日¥ -0.048-18.72%
Radicle 本日の価格変動

本日 RAD は、 ¥ -0.013099 (-0.04%) の変動を記録しました。

Radicle 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0065 (-3.03%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Radicle 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、RAD は、 ¥ -0.0019 (-0.91%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Radicle 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.048 (-18.72%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Radicle (RAD) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Radicle 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Radicle の分析

この分析では、AIモデルを活用して Radicle の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Radicle の価格に影響を与える要因は何ですか？

Radicle（RAD）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 採用と利用状況：Radicle の分散型コードコラボレーションプラットフォームを活用する開発者の数の増加は、RAD トークンの需要に直接的な影響を与えます。

2. 市場センチメント：暗号資産市場全体のトレンドや、DeFi および開発者向けツールに対する投資家の心理が、RAD の価格形成に寄与します。

3. トークンのユーティリティ：ガバナンス投票、ネットワーク手数料、ステーキングなどへの利用により、根本的な需要が生じ、価格水準を支えます。

4. 競合環境：GitHub の代替プラットフォームなど、他の分散型開発プラットフォームとの比較におけるパフォーマンスが、投資家の選好度に影響を及ぼします。

5. 技術的開発：プラットフォームのアップデート、新機能の追加、ロードマップの進捗状況は、長期的な価値評価に影響を及ぼします。

6. 取引量：取引所での流動性は、価格の安定性やボラティリティのパターンに影響を及ぼします。

7. パートナーシップ：他のプロトコルや主要な開発者コミュニティとの統合は、採用の促進と価格上昇につながる可能性があります。

8. 規制環境：特に DeFi ガバナンストークンに関する暗号規制の変化は、価格の不確実性を生み出します。

これらの要因が相互作用し、需給バランスを通じて RAD の市場価値を決定します。

人はなぜ今日 Radicle の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のRadicle（RAD）の価格を知りたがっています。その理由としては、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして投資タイミングの把握が挙げられます。RADは分散型コードコラボレーションプラットフォームのトークンであるため、開発者や暗号資産投資家は、売買のチャンスや市場分析のためにその価値を注視しています。

Radicle の価格予測

Radicle (RAD) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の RAD の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Radicle (RAD) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Radicle の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Radicle が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？RAD の 2026–2027 年の価格予測は Radicle 価格予測 ページでご確認いただけます。

Radicle について

Radicle（RAD）は、コード共同作業のための分散型プラットフォームです。開発者が仲介者を必要とせずに、安全でオープンソースの環境でソフトウェアを共同で構築することを目指して設計されています。RADはピアツーピアネットワーク上で動作し、ユーザーがプロジェクトを直接共有し、共同作業することを可能にします。RADトークンはRadicleネットワーク内のガバナンスに使用され、保有者が様々な提案に投票し、プラットフォームの開発と方向性に影響を与えることができます。トークンの発行は予定されたスケジュールに従って行われ、一部はコミュニティによって管理されるRadicle Treasuryに割り当てられます。Radicleのユニークなコード共同作業へのアプローチは、より透明で民主的なソフトウェア開発エコシステムを育むことを目指しています。

日本 で Radicle を購入して投資する方法

Radicle を使用する準備はできていますか？MEXCでは、RAD の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Radicle の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Radicle (RAD) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Radicle が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Radicle (RAD) の購入ガイド

Radicle でできること

Radicle を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Radicle (RAD) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Radicle ( RAD ) とは何か

Radicleは、オープンなプロトコルで構築された分散型コードコラボレーションネットワークです。これにより、開発者は信頼できる仲介者に頼ることなく、コード上でコラボレーションすることを可能にします。Radicleは、GitのP2Pの性質を維持しながら、中央集権型のコードコラボレーションプラットフォーム（「forges」）と同様の機能を提供するように設計されており、分散型バージョン管理を強力なものにするという要素に基づいて構築されています。

Radicle資料

Radicle についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Radicleウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

DePINEthereum EcosystemInfrastructure

よくある質問： Radicle に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 00:07:04 (UTC+8)

Radicle (RAD) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Radicle についてさらに詳しく知る

RAD USDT（先物取引）

RAD をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの RAD USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Radicle (RAD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Radicle ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
RAD/USDT
¥32.7345
¥32.7345¥32.7345
0.00%
265.49K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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AurumX

AurumX

UMX

¥39.11341
¥39.11341¥39.11341

-47.76%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥189.3420
¥189.3420¥189.3420

-42.51%

JMDT

JMDT

JMDT

¥148.9459
¥148.9459¥148.9459

-31.07%

STONK

STONK

STONK

¥1.098529
¥1.098529¥1.098529

-17.09%

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Squid

QUID

¥14.22577
¥14.22577¥14.22577

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¥1.9468
¥1.9468¥1.9468

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¥11.65097¥11.65097

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ZAY

¥189.3420
¥189.3420¥189.3420

-42.51%

xPayLink

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XPLK

¥11.82210
¥11.82210¥11.82210

-24.70%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

¥16.59019
¥16.59019¥16.59019

+5.15%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

RAD から JPY の計算機

金額

RAD
RAD
JPY
JPY

1 RAD = 32.7344 JPY