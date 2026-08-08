P2P 本日の価格

P2P (P2P) の本日のライブ価格は ¥ 0.0000314 で、直近24時間で 4.84% 変動しました。現在の P2P から JPY への変換レートは、¥ 0.0000314 につき P2P です。

P2P は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- P2P です。直近24時間の P2P は、¥ 0.00003012 (安値) から ¥ 0.000033 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、P2P は直近1時間で +0.96%、直近7日間で -5.71% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 2.25K に達しました。

P2P (P2P) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 2.25K¥ 2.25K ¥ 2.25K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.07M¥ 1.07M ¥ 1.07M 循環供給量 ---- -- 総供給量 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 パブリックブロックチェーン SENTINEL

P2P の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 2.25K です。P2P の循環供給量は --、総供給量は 34000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.07M です。