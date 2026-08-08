Nosana 本日の価格

Nosana (NOS) の本日のライブ価格は ¥ 0.25738 で、直近24時間で 4.29% 変動しました。現在の NOS から JPY への変換レートは、¥ 0.25738 につき NOS です。

Nosana は現在、時価総額 ¥ 18.48M で #663 位、循環供給量は 71.78M NOS です。直近24時間の NOS は、¥ 0.25339 (安値) から ¥ 0.27013 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,251.298924885070668、史上最安値は ¥ 1.6654144594202871 です。

短期的なパフォーマンスでは、NOS は直近1時間で +0.05%、直近7日間で +1.41% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 84.54K に達しました。

Nosana (NOS) 市場情報

ランキング No.663 時価総額 ¥ 18.48M¥ 18.48M ¥ 18.48M 取引高 (24H) ¥ 84.54K¥ 84.54K ¥ 84.54K 完全希薄化後時価総額 ¥ 25.74M¥ 25.74M ¥ 25.74M 循環供給量 71.78M 71.78M 71.78M 総供給量 99,999,724.348782 99,999,724.348782 99,999,724.348782 パブリックブロックチェーン SOL

Nosana の現在の時価総額は ¥ 18.48M、24時間取引高は ¥ 84.54K です。NOS の循環供給量は 71.78M、総供給量は 99999724.348782 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 25.74M です。