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MX Token (MX) 本日のテクニカル分析

MX Token (MX) 本日のテクニカル分析

MX Token 分析ページでは、AIによって生成された MX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MX Token の分析内容について詳しくご覧ください。

MX Token (MX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.6233--+0.47%-1.92%-7.41%
MX Token 価格について詳しく知る

MX Token 資本フロー

純流入MXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M1.62
2026-08-07$0.00 M1.63
2026-08-06$0.00 M1.61
2026-08-05$0.00 M1.59
2026-08-04$0.00 M1.59

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MX Token についてさらに詳しく知る

MEXCの MX Token (MX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、MX Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MX/USDT
$1.6235
$1.6235$1.6235
-0.63%
917.77K (USDT)
MX/USDC
$1.623
$1.623$1.623
-0.54%
101.52K (USDT)
MX/ETH
$0.00084444
$0.00084444$0.00084444
-0.86%
7.56K (USDT)
MX/BTC
$0.00002495
$0.00002495$0.00002495
-0.86%
5.20K (USDT)
MX/BRL
$8.28
$8.28$8.28
-0.60%
60.74K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MX
MX
USD
USD

1 MX = 1.6233 USD

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