MASS 本日の価格

MASS (MASS) の本日のライブ価格は ¥ 0.000471 で、直近24時間で 0.42% 変動しました。現在の MASS から JPY への変換レートは、¥ 0.000471 につき MASS です。

MASS は現在、時価総額 ¥ 46.17K で #2913 位、循環供給量は 98.03M MASS です。直近24時間の MASS は、¥ 0.0004687 (安値) から ¥ 0.0004732 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 297.94358802、史上最安値は ¥ 0.063253946861247781 です。

短期的なパフォーマンスでは、MASS は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +19.81% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.81K に達しました。

MASS (MASS) 市場情報

ランキング No.2913 時価総額 ¥ 46.17K¥ 46.17K ¥ 46.17K 取引高 (24H) ¥ 53.81K¥ 53.81K ¥ 53.81K 完全希薄化後時価総額 ¥ 97.23K¥ 97.23K ¥ 97.23K 循環供給量 98.03M 98.03M 98.03M 最大供給量 206,438,400 206,438,400 206,438,400 総供給量 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 循環率 47.48% パブリックブロックチェーン MASS

MASS の現在の時価総額は ¥ 46.17K、24時間取引高は ¥ 53.81K です。MASS の循環供給量は 98.03M、総供給量は 98026147.05229937 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 97.23K です。