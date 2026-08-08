Limitless 本日の価格

Limitless (LMTS) の本日のライブ価格は ¥ 0.06515 で、直近24時間で 1.60% 変動しました。現在の LMTS から JPY への変換レートは、¥ 0.06515 につき LMTS です。

Limitless は現在、時価総額 ¥ 8.57M で #918 位、循環供給量は 131.60M LMTS です。直近24時間の LMTS は、¥ 0.06317 (安値) から ¥ 0.06682 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 112.64980627223361154、史上最安値は ¥ 7.50608121740134171 です。

短期的なパフォーマンスでは、LMTS は直近1時間で -0.20%、直近7日間で -3.31% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.62K に達しました。

Limitless (LMTS) 市場情報

ランキング No.918 時価総額 ¥ 8.57M¥ 8.57M ¥ 8.57M 取引高 (24H) ¥ 59.62K¥ 59.62K ¥ 59.62K 完全希薄化後時価総額 ¥ 65.15M¥ 65.15M ¥ 65.15M 循環供給量 131.60M 131.60M 131.60M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 13.15% パブリックブロックチェーン BASE

Limitless の現在の時価総額は ¥ 8.57M、24時間取引高は ¥ 59.62K です。LMTS の循環供給量は 131.60M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 65.15M です。