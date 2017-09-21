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チェーンリンク (LINK) 本日のテクニカル分析

チェーンリンク (LINK) 本日のテクニカル分析

チェーンリンク 分析ページでは、AIによって生成された LINK の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で チェーンリンク の分析内容について詳しくご覧ください。

チェーンリンク (LINK) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$8.334--+2.86%+7.95%-21.55%
チェーンリンク 価格について詳しく知る

チェーンリンク テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる チェーンリンク の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
8.3316
8.3313
R2
8.3313
8.3309
R1
8.3306
8.3307
PP
8.3303
8.3303
S1
8.3296
8.3299
S2
8.3293
8.3297
S3
8.3286
8.3293

チェーンリンク 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.02M
$46.73 M
$46.71 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.32M
3日間のアクティブ購入額
$38.40 M
3日間のアクティブ売却額
$39.72 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.29M
7日間のアクティブ購入額
$103.52 M
7日間のアクティブ売却額
$104.81 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

チェーンリンク 資本フロー

純流入LINKUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.13 M8.31
2026-08-07-$0.78 M8.28
2026-08-06-$1.46 M8.23
2026-08-05-$1.72 M8.11
2026-08-04-$2.60 M8.20

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

チェーンリンク についてさらに詳しく知る

MEXCの チェーンリンク (LINK) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、チェーンリンク ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LINK/USDT
$8.334
$8.334$8.334
+0.61%
14.55K (USDT)
LINK/USDC
$8.341
$8.341$8.341
+0.73%
6.96K (USDT)
LINK/ETH
$0.004339
$0.004339$0.004339
+0.48%
619.79 (USDT)
LINK/EUR
$7.207
$7.207$7.207
+0.54%
7.85K (USDT)
LINK/USD1
$8.325
$8.325$8.325
+0.60%
6.45K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

LINK
LINK
USD
USD

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