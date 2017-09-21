チェーンリンク価格(LINK)
チェーンリンク (LINK) の本日のライブ価格は ¥ 8.334 で、直近24時間で 0.66% 変動しました。現在の LINK から JPY への変換レートは、¥ 8.334 につき LINK です。
チェーンリンク は現在、時価総額 ¥ 5.48B で #12 位、循環供給量は 657.10M LINK です。直近24時間の LINK は、¥ 8.16 (安値) から ¥ 8.359 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 8,301.54599184、史上最安値は ¥ 19.8286285400390625 です。
短期的なパフォーマンスでは、LINK は直近1時間で +0.26%、直近7日間で +2.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 120.06K に達しました。
No.12
0.31%
2017-09-21 00:00:00
ETH
チェーンリンク の現在の時価総額は ¥ 5.48B、24時間取引高は ¥ 120.06K です。LINK の循環供給量は 657.10M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.33B です。
+0.26%
+0.66%
+2.86%
+2.86%
チェーンリンク の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +8.57907
|+0.66%
|30日
|¥ +0.614
|+7.95%
|60日
|¥ +0.608
|+7.86%
|90日
|¥ -2.288
|-21.55%
本日 LINK は、 ¥ +8.57907 (+0.66%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.614 (+7.95%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、LINK は、 ¥ +0.608 (+7.86%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -2.288 (-21.55%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して チェーンリンク の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の LINK 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
LINK_USDTは4時間足チャートにおいて、8.212付近で推移しています。価格はS2とS1のハブポイントの間に位置しており、中枢軸心は8.2653を上回る水準にあります。現在の構造はレンジ相場の特徴を示しており、買いと売りの勢力が8.20～8.27のエリアで拮抗しています。重要な枢軸レジスタンスを突破していないため、市場は横ばいの整理相場を維持しています。 移動平均線群は強気な並びを見せています。MACD指標はゴールデンクロスのシグナルを記録しており、RSIは中立的な領域に位置しています。ストキャスティクスの高速線と遅速線には分層現象が見られ、短期的な買い圧力が集中して放出されています。ボラティリティは低水準で推移しており、ボリンジャーバンドの収縮は変動局面前の兆候を示しています。モメンタム分布は買い側に傾いていますが、一方的なトレンドには至っていません。 近隣のサポートレベルは8.1723（S2）で、現在値から約0.5%の距離にあります。上方向の最初の抵抗帯は8.2246（S1）で、現在値から約0.15%の位置にあります。遠方の参考レジスタンスは8.3176（R1）で、現在値から約1.3%の距離に設定されています。下限の防衛ラインは8.1723であり、上昇局面では8.2653の中枢を確実に上抜けることが重要です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、チェーンリンク の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Chainlink（LINK）は、スマートコントラクトを現実世界のデータと接続することを目指す分散型オラクルネットワークです。これにより、さまざまなネットワーク上のスマートコントラクトが機能するために必要な外部APIに接続することが可能となり、オフチェーンのデータやサービスとやり取りすることができます。LINKは、ネットワーク上のサービスを支払うために使用されるデジタルアセットトークンです。ChainlinkのシステムはEthereumブロックチェーン上に構築されており、LINKトークンはERC20に準拠しています。ネットワークは、データの完全性とセキュリティを保証するために、オラクルに対する評価システムを使用しています。Chainlinkがブロックチェーンエコシステムで果たすユニークな役割は、オンチェーンとオフチェーンのシステム間のギャップを埋めることであり、これによりブロックチェーンの相互運用性の領域で重要なプレイヤーとなっています。
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チェーンリンク についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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